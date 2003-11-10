در شش ماه نخست امسال500 دستگاه تراكتور به خارج صادر شد

مديرعامل تراكتورسازي ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: اين شركت سالانه يك هزار دستگاه تراكتور به كشورهاي مختلف جهان از جمله به كشورهاي آفريقايي و آسيايي صادر مي كند كه براي شروع كار خوب است .

محسن عرب باغي ارزش صادراتي هر دستگاه تراكتور ساخت داخل را حدود 12 هزار دلار بيان كرد و افزود: از نظر قيمت نسبت به ساير كشورها با پايين ترين قيمت عرضه مي شود.

وي افزود: كشورهاي انگليس ، آلمان، آمريكا و تركيه رقباي ايران در زمينه ساخت تراكتور هستند كه تركيه از نظر قيمت قادر به رقابت به ايران است چرا كه تراكتورهاي ساخت ايران از قيمت پايين تري برخوردار است.

مديرعامل تراكتور سازي ايران با اشاره به واردات تراكتور به كشور گفت:90 درصد تراكتورهاي مدل 285 در داخل ساخته مي شود و فقط 10 درصد وارداتي هستند كه با تدابير اتخاذ شده اين ميزان هم امسال قطع و 100 درصد ساخت داخل خواهد شد.

به گفته وي در يك ماه گذشته 500 دستگاه تراكتور سنگين 142 اسب از فرانسه وارد شده كه تا پنج سال آينده اين نوع از تراكتورهاي وارداتي در داخل كشور توليد خواهد شد.

وي افزود: دولت اين تراكتورها را 30 ميليون تومان قيمت گذاري كرده تا وزارت جهاد كشاورزي آنها را ميان كشاورزان توزيع كند.

عرب باغي همچنين به ساخت كاميونت در كارخانه تراكتور سازي ايران اشاره كرد و گفت: تا پايان امسال 600 دستگاه كاميونت 5/2 و 5/3 تني توليد خواهد شد كه از اهداف برنامه جلوتر بوده و پيش بيني مي شود كه 1000 دستگاه در سال آينده توليد و روانه بازار شود.

وي افزود: پيش از اين به علت نياز داخل و كمي ميزان توليد صادرات كاميونت تاكنون امكان پذير نبوده اما در حال حاضر نياز داخل تامين و صادرات آن به خارج از كشورآغاز شده است.

به گفته وي تاكنون دو دستگاه كاميونت به كشور زيمباوه صادر شده است .