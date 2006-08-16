روزچهارشنبه(25مرداد) وزراي كشور اعضاي اتحاديه اروپا در لندن گردهم آمدند تا درباره راههاي مبارزه با تروريسم گفتگو كنند . نشست فوق به دنبال ادعاي انگلستان در طرح خنثي سازي طرح حمله تروريستي لندن صورت گرفته است. اين در حالي است كه سفير سابق انگليس در ازبكستان افشاي طرح انفجار هواپيماها در لندن را تبليغاتي خواند. اگر چه اين سخن از نظرگاه كارشناسان بعيد نيست، اما اقرار يك ديپلمات انگليسي بر اغراق كاريهاي ادعاهاي كشورهاي غربي درباره تروريسم تاكيد دارد .

سفير سابق انگليس در ازبكستان با اشاره باينكه هيچ كدام از متهمين به اقدامات تروريستي بمبي نساخته بودند و هيچكدام بليطي براي سوار شدن بر هواپيما تهيه نكرده بودند و بسياري از آنها حتي پاسپورت هم نداشتند و نمي توانستند به عنوان بمب گذار مطرح شوند، آماده باش را بيشتر تبليغاتي ذكر كرده تا اينكه يك توطئه تبليغاتي باشد .

مبارزه با تروريسم واژه اي تكراري از جانب واشنگتن بوده و با توجه به پيشگيريهاي امنيتي كه بعد از يازده سپتامبر به وجود آمده نمي تواند مورد استفاده دوباره مقامهاي كاخ سفيد قرار گيرد، اما يار اروپايي آمريكا بعد از بحران لبنان براي تغيير جو افكار عمومي در چند روز گذشته بهترين بهانه را به دست آورده است تا افكار عمومي كشورهاي غربي را همچنان حامي سياستهاي خود قرار دهد .

در اين بين برخي از كشورها كه در زمينه هسته اي و تسليحاتي و مشاجره هاي مرزي با همسايگانشان از مشكل برخوردار هستند براي جلب رضايت كشورهاي غربي، دو مظنون احتمالي را به لندن تحويل دادند و دولت انگليس نيز قصد دارد از اين فرصت به بهترين شكل بهره برداري كنند. لندن و آمريكا كه تجربه خوب و طولاني در استفاده از فرصتها دارند همچنان تلاش دارند از برگه ارزشمندي بنام تروريسم جهت پيشبرد اهداف استراتژيك خود استفاده كنند .

خنثي سازي طرح انفجار هواپيماها و بلافاصله بستن فرودگاهها و توقف سفرها و جنجال رسانه اي در اين زمينه بيشتر براي مقابله با جناحهاي منتقد رقيب صورت مي گيرد و با اين سياست بر آن هستند كه خطاهاي سياسي شان را سرپوش بگذارند. نشست لندن نشان مي دهد كه كشورهاي غربي همگي بر اين امر متفق القولند كه تروريسم بهانه استراتژيكي مهمي براي تخريب چهره مسلمانان و فشار تبليغاتي براي تغيير بنيان فكري مسلمانان محسوب مي شود .