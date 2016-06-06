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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر:

۱۰۰ مبلغ طی ماه رمضان در مساجد شهرستان پلدختر مستقر هستند

۱۰۰ مبلغ طی ماه رمضان در مساجد شهرستان پلدختر مستقر هستند

پلدختر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر از استقرار ۱۰۰ مبلغ در مساجد این شهرستان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار ۱۰۰ مبلغ و مبلغه در سطح مساجد پلدختر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان این تعداد مبلغ برای امر تبلیغ احکام نورانی اسلام به مساجد شهری و روستایی پلدختر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مبلغان اعزام شده به مساجد پلدختر ۸۰ نفر غیر بومی هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر اعزام مبلغ به سطح شهرستان را از جمله وظایف اداره تبلیغات اسلامی دانست و افزود: مبلغان در ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه های فرهنگی، ایراد سخنرانی، تلاوت قرآن، برپایی محافل انس با قرآن، پاسخ به شبهات و ... اقدام می کنند.

حجت الاسلام صیادی بر لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی در برنامه های مدنظر ماه رمضان تاکید کرد.

کد مطلب 3678129

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