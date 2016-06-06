۱۰۰ مبلغ طی ماه رمضان در مساجد شهرستان پلدختر مستقر هستند

حجت الاسلام علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار ۱۰۰ مبلغ و مبلغه در سطح مساجد پلدختر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان این تعداد مبلغ برای امر تبلیغ احکام نورانی اسلام به مساجد شهری و روستایی پلدختر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: از مجموع مبلغان اعزام شده به مساجد پلدختر ۸۰ نفر غیر بومی هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر اعزام مبلغ به سطح شهرستان را از جمله وظایف اداره تبلیغات اسلامی دانست و افزود: مبلغان در ماه مبارک رمضان به اجرای برنامه های فرهنگی، ایراد سخنرانی، تلاوت قرآن، برپایی محافل انس با قرآن، پاسخ به شبهات و ... اقدام می کنند.

حجت الاسلام صیادی بر لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی در برنامه های مدنظر ماه رمضان تاکید کرد.