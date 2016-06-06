ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه کشت کلزا در سال زراعی ۹۶-۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا مهاجر در همایش برنامه ریزی توسعه کشت کلزار در استان تهران گفت: در راستای توسعه کشت دانه‌های روغنی، دولت نیز سیاست‌های حمایتی از جمله حل و فصل مشکلات بازرگانی، تحویل آسان و پرداخت به موقع بهای محصول، به کارگیری کارشناسان خارجی و مشاوران با تجربه داخلی، تأمین ادوات کشاورزی یارانه ای، تأمین ارقام هیبرید خارجی وداخلی متاسب با مناطق اقلیمی کشور را در دست اجرا دارد.

وی ادامه داد: چنانچه کشاورزان به ادوات اختصاصی نیاز داشته باشند از محل اعتبارات دانه‌های روغنی ۵۰ درصد یارانه و بقیه نیز به صورت تسهیلات بانکی با بهره ۱۲ درصد تخصیص می یابد.

مجری طرح دانه های روغنی اظهار کرد: تنها محصولی که امسال قیمت خرید تضمینی آن ۱۶ درصد افزایش داشت، کلزا بود در حالی که گندم ۱۰ درصد افزایش قیمت داشت، بنابراین کارشناسان باید در خصوص لزوم کشت کلزا بیشتر اطلاع‌رسانی کنند.

مهاجر در ادامه به ضرورت اقتصادی کردن کشت کلزا اشاره کرد و افزود: اگر این محصول برای کشاورزی صرفه اقتصادی نداشته باشد، قطعا به سمت کشت نخواهد رفت، بنابراین باید هزینه های تولید کاهش و عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.

وی افزود:برای اینکه عملکرد در سطح افزایش پیدا کند، باید شرایط لازم از نظر پشتیبانی فنی فراهم شود ویکی از موضوعات مهم در این زمینه کاهش ریزش محصول هنگام برداشت است که با تأمین ادوات مربوطه از جمله هد برداشت کلزا با استفاده از تسهیلات یارانه ای وکم بهره بانکی این مشکل برای سال آینده حل خواهد شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که از دهه ۴۰ تاکنون، سرانه مصرف روغن به ۲۰ کیلو رسیده است.