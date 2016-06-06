۶۲ درصد متقاضیان مهارت آموزی در استان همدان بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهرابی ظهر دوشنه در کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری که در استانداری همدان برگزار شد، با عنوان اینکه هدف کار آموزش، تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در بخش های مختلف است، گفت: بیشترین نرخ تورم بیکاری بین سنین ۲۰ تا ۳۴ سال است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه برای کاهش این نرخ تورم باید اشتغال زایی صورت گیرد، عنوان کرد: ۶۸ درصد مراجعه‌کنندگان به مرکز فنی‌ و حرفه‌ای دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و فارغ‌التحصیل هستند و این نشان می‌دهد که بیکاری به چه سمتی رفته است.

وی با اعلام اینکه ۷۵ درصد این افراد در سن کاری قرار دارند، اظهار داشت: تنها ۸ درصد این افراد ماهر هستند و ۹۲ درصد بقیه هیچ مهارتی ندارند یا نیمه ماهر هستند و برای انجام کار مناسب در بازار کار نیاز به ارتقای مهارت دارند.

علیرضا مهرابی با اشاره به اینکه ۶۲ درصد افراد سنین کار در روستاها بیکار هستند، ادامه داد: انقلاب های فنی و آموزشی و مهارتی که در دنیا اتفاق می افتد می تواند عامل ارتقا شغل در بازار کار شود.

نیاز به شغل های جدید، فکری، فنی احساس می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه امروزه افراد در صدد تغییر شغل هستند و نیاز به شغل های جدید، فکری، فنی احساس می شود، گفت: در سال ۹۴ آمار دوره های آموزشی هنرجویان سازمان فنی حرفه‌ای ۸ میلیون ۷۵۰ هزار نفر ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه فعالیت ها در این مجموعه در بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد صورت می گیرد، گفت: امسال در استان همدان با ۱۷ درصد رشد آموزشی ۴۵ هزار نفردوره آموزش برگازر شده که ۷۰ درصد این افراد از طریق آزمون سنجش گواهی نامه مهارت دریافت کردند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان بیان کرد: تعداد حرفه‌های بدون تکرار که در سال گذشته آموزش داده شد، ۵۲۳ حرفه بود که ۵۳۱ کارگاه را شامل می‌شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته ۴ هزار و ۴۸۶ نفر در روستاها به مدت ۸۳۴ هزار نفرساعت آموزش دیدند که ۱۶ درصد این آموزش‌ها بر اساس بودجه‌ای بود که از تهران دریافت شد در حالی که حدود ۴۰ درصد جمعیت روستایی داریم.

۱۰۹ تیم سیار روستایی در شهرستان همدان در حال آموزش هستند

وی با بیان اینکه ۱۰۹ تیم سیار روستایی در شهرستان همدان در حال آموزش هستند، بیان کرد: ۶۴ درصد افرادی که آموزش دیده اند، بانوان هستند.

علیرضا مهرابی خبر داد: سال ۹۲ سرانه آموزش ۰.۵۵ درصد بوده است که در سال ۹۳ به ۰.۹ درصد و سال ۹۴ به ۱.۳ درصد سرانه رسیدیم که رشد خوبی بوده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه ظرفیت نفوذ آموزش به ۷.۲۶ در سال ۹۲ و ۱۱.۴ در سال ۹۳ که به ۱۲.۴۵ در سال ۹۴ ارتقاء پیدا کرد، گفت: ۱۶۳ روستا در سال ۹۴ تحت پوشش برنامه های سازمان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه آموزش های بازار محور و کارآفرینی در اولویت برنامه ها هستند، افزود: باید به دنبال حرفه های جدید بود.

علیرضا مهرابی با عنوان اینکه طرح «تکاپو» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد در کارگروه اشتغال مطرح گردید، عنوان کرد: سازمان با دستگاه های اجرایی بهزیستی، بسیج، شهرداری و کمیته امداد در حال همکاری است و تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد کرده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه یکی از الزامات قانونی نیاز سنجی قشر روستایی و عشایری در بخش های کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و گردشگری است، افزود: طی جلساتی که با کمیته های استان برای نیاز سنجی در هر ۹ شهرستان صورت گرفت قرار دادی بین اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای و فرماندار بسته شد.

علیرضا مهرابی گفت: طبق آخرین آمار تحلیلی در ۹ ماهه گذشته و در سنجش نیاز های روستایی ۸۶.۶ درصد پیشرفت داشته ایم.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با بیان این که چالش هایی که در زمینه ممنوعیت بکار گیری نیروی انسانی مطرح شده است، گفت: بخشی از مربیان خود را از دست داده ایم و در بخش های خصوصی نیز ضعف هایی احساس می شود.

وی با تاکید بر اینکه با تغییرات پی درپی باید تجهیزات آموزشی به روز شوند، گفت: همدان به عنوان پایلوت آموزش چرم از سوی یونیدو معرفی شده که از هفته آینده آموزش‌ها در این حرفه آغاز می‌شود.