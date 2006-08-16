به گزارش خبرنگار مهر ، ديدار خيريه تيم چهره هاي هنر و باشگاه پرسپوليس ساعت 17 روز جمعه هفته جاري در زمين انقلاب كرج برگزار مي شود و مسعود مرادي قضاوت اين ديدار را بر عهده خواهد داشت .



در اين ديدار در تيم هنرمندان چهره هايي نظير احمدرضا عابدزاده ، امين حيايي ، پرويز پرستويي ، حسن جوهرچي ، پژمان بازغي ، بيژن امكانيان، برادران بنفشه خواه، فرهاد بشارتي، برادران آهنگر، كامبيز ديرباز، مرتضي كاظمي و شهرام زندي حضور خواهند يافت . كريم باقري، بهزاد غلامپور، احمد مومن زاده و محمدرضا مهدوي نيز در اين بازي در تيم چهره هاي هنرحاضرخواهند بود تا توان اين تيم را افزايش دهند .



در حاشيه اين ديدار كمك هاي نقدي و جنسي و همچنين اقلام دارويي براي كمك به مردم جنگ زده لبنان جمع آوري خواهد شد .