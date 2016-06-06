برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، در نهمین جلسه کمیته استانی مقابله با پدیده گرد و غبار که به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد، پس از ارائه گزارش نهایی برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار توسط سازمان محیط زیست استان، این طرح درجهت جلوگیری از تشدید گرد و غبار در منطقه اصفهان به تصویب رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در نهمین جلسه کمیته استانی مقابله با پدیده گرد و غبار که پیرامون تصویب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار برگزار گردید، اظهارداشت: برای اجرای برنامه های جامع باید همه دستگاه ها نسبت به انجام برخی فعالیت ها متعهد شوند.

رسول زرگرپور با بیان اینکه پدیده گرد و غبار در استان ناشی از دو عامل داخل استانی و خارج استانی است، گفت: برای مقابله بامنشأ خارج از استانی نیازمند یک اقدام ملی است که خارج از برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار استانی حذف شده است.

استاندار اصفهان افزود: چهار منشأ فعالیت های صنعتی، عمرانی، کشاورزی و منابع طبیعی در ایجاد گردوغبار مشخص شده اند و در برنامه ی جامع مقابله با پدیده گرد و غبار وظایف دستگاه های ذیربط مشخص شده است و این طرح مجموعه ای از تعهدات دستگاه ها است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح پنج سال زمان نیاز دارد، گفت: محدوده طرح نیز مشخص شده است و برای دستگاه نیز فعالیت ها و پروژه هایی تعریف شده است.

استاندار اصفهان افزود: برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار با توجه به شرایط و اطلاعات موجود طراحی شده و در مرحله دوم باید یک طرح علمی کاملتری تهیه شود که می تواند از تشدید گردوغبار جلوگیری کند و باعث ایجاد هم افزایی بین دستگاه های مربوطه برای مقابله با گردوغبار شود.

گفتنی است در این جلسه که به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد، پس از ارائه گزارش نهایی برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار توسط سازمان محیط زیست استان این طرح درجهت جلوگیری از تشدید گرد و غبار در منطقه اصفهان به تصویب رسید.