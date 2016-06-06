پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی وظیفه همگانی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، نود و سومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت ظهر دوشنبه با حضور شهردار، مدیرکل اداره بهزیستی گیلان و جمعی از فعالان حوزه آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و ذهنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با اشاره به آسیب های اجتماعی موجود در گیلان اظهار کرد: فقر، بیکاری، طلاق و انواع بزهکاری در جامعه، آسیب هایی هستند که به عنوان یک ناهنجاری در جامعه محسوب شده و به رغم تلاش های مسئولان فرهنگی و حوزه سلامت، متاسفانه روند رو به رشدی دارند.

فاطمه شیرزاد افزود: مشکلات و معلولیت های خاص جسمی نظیر سندروم داون، اتیسم، ضایعات نخاعی، نابینایی و ناشنوایی نیز از جمله مواردی در حوزه سلامت محسوب می شوند که نیازمند توجه جدی هستند.

وی به اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه مدیریت شهری در حوزه سلامت اشاره و تاکید کرد: اگرچه اقدامات بسیار خوبی در هفته سلامت و هفته بدون دخانیات در راستای ارتقای سطح سلامت شهروندان صورت گرفته اما شرایط ویژه این حوزه، نیازمند اقدامات عملگرایانه بیشتری است.

شیرزاد با بیان اینکه از محل ماده های ۱۶ و ۱۷ کمک های خوبی برای رفع آسیب های اجتماعی و مشکلات حوزه سلامت انجام شده تصریح کرد: به رغم اقدامات صورت گرفته، فعالیت ها باید به صورت هدفمند پیش بروند.

لزوم حمایت از کودکان کار

در ادامه این جلسه مدیرعامل موسسه حمایت از کودکان کار «آوای امید» با تاکید بر اینکه مساله کودکان کار بسیار ریشه ای و مهم است گفت: متاسفانه به رغم اهمیت موضوع کودکان کار اما دیدگاه های موجود در برخورد با این آسیب اجتماعی بعضا غیر انسانی و غیر حمایتی است.

حسین احمد دوست افزود: وجود کودکان کار ماحصل چرخه ای معیوب در بستر فقر اقتصادی و فرهنگی است که برای ریشه کن کردن این آسیب ابتدا عوامل زمینه ساز آن حل و فصل شود.

وی حمایت از کودکان کار را نیازمند همکاری چند جانبه بین دستگاه های مربوطه دانست و تصریح کرد: باید این باور در بین مسئولان به وجود بیاید که شهر متعلق به طبقه خاصی از افراد نیست و زندگی پویای شهری با توسعه و پیشرفت انسانی پیوند خورده است.

مدیرعامل موسسه حمایت از کودکان کار «آوای امید» همچنین به سکونت کودکان کار در مناطق حاشیه نشین شهر اشاره کرد و گفت: تراکم جمعیتی در مناطق حاشیه نشین و نبود امکانات تفریحی و ورزشی لازم شرایطی را فراهم آورده تا این کودکان از محلات خود دلزده و گریزان بوده و به سایر محلات شهر برای گذران اوقات فراغت خود مهاجرت کنند.

احمد دوست با تاکید بر مشارکت دادن سمن های فعال حوزه آسیب های اجتماعی در سیاست گذاری، اصلاح و ارزیابی در این حوزه، تاکید کرد: بدون شک دستیابی به یک نظام هدفمند و همه جانبه برای حمایت از خانواده های کودکان کار و رفع عوامل زمینه ساز پیدایش این آسیب می تواند باعث ریشه کن شدن آسیب اجتماعی کودکان کار شود.

لزوم آگاهی بخشی به جامعه درباره «سندروم داون»

در ادامه نود و سومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت، مدیر کانون حمایت از کودکان «سندروم داون» گیلان با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی به جامعه درباره این بیماری ژنتیکی گفت: متاسفانه هنوز جامعه آگاهی لازم درباره برخورد با مبتلایان به سندروم داون را نداشته در بسیاری از موارد زندگی شهروندی این افراد با اختلال روبرو می شود.

مرتضی پیله ور با بیان اینکه طی سال های گذشته حمایت از کودکان مبتلا به سندروم داون متول خاصی نداشته تصریح کرد: خوشبختانه طی کمتر از یک سال گذشته که از عمر تشکیل کانون حمایت از کودکان «سندروم داون» گیلان می گذرد، موفقیت های بسیار خوبی درباره حمایت از این کودکان احصاء شده اما به طور حتم ادامه روند موفقیت در این راه نیازمند حمایت های همه جانبه مسئولان امر است.

وی به برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی کودکان سندروم داون کشور در گیلان اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی هایی که انجام شده تلاش می شود که هفته گیلانی حمایت از کودکان سندروم داون برگزار شود که این امر به نگاه ویژه مسئولان نیاز دارد.

اتیسم؛ ناشناخته با رشدی فزاینده

یکی دیگر از سخنرانان این جلسه رئیس انجمن اتیسم گیلان بود که با اشاره به وضعیت مبتلایان به این اختلال در گیلان اظهار کرد: متاسفانه به رغم سیر پیش رونده اتیسم در کشور و گیلان، این اختلال هنوز به درستی شناخته نشده و به تبع آن نیازسنجی های لازم برای حمایت از مبتلایان به آن نیز شناسایی نشده است.

داوود قیصر نژاد افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰ کودک مبتلا به اتیسم در گیلان شناسایی شده که متاسفانه از هیچ گونه امکانات رفاهی شهروندی و درمانی برخوردار نیستند.

وی به هزینه های بالای توانبخشی برای مبتلایان به این اختلال اشاره و تصریح کرد: کودکان اتیسم گیلان از نظر آموزشی و رفاهی در مضیقه هستند و و هرکدام از آنها به صورت ماهیانه به بیش از سه میلیون تومان هزینه برای خدمات آموزشی و توانبخشی نیاز دارند که این میزان از عهده بسیاری از خانواده ها بر نمی آید.

رئیس انجمن اتیسم گیلان ادامه داد: ناشناخته بودن این بیماری در جامعه باعث شده تا خانواده هایی که کودکان مبتلا به اتیسم دارند به نوعی منزوی شده که این امر تبعات منفی بسیاری از جمله طلاق را در پی دارد.

توانمندسازی جامعه در راستای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی

در ادامه این جلسه شهردار رشت با بیان اینکه مقولات اجتماعی نیازمند نگاه پیشگیرانه هستند گفت: توانمندسازی جوامع با تاکید بر توسعه انسانی مهمترین راهکاری است که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کار گرفته می شود.

محمد علی ثابت قدم افزود: توانمندسازی هم باید در حوزه های اقتصادی و فرهنگی و هم در حوزه های زیستی و ژنتیکی رخ دهد تا بروز معلولیت های جسمی و ذهنی نیز کنترل شود.

وی تصریح کرد: در شهر انشان محور نمی توان تنها توسعه عمرانی داشته باشیم و به انسان به عنوان سرمایه اصلی، توجه نشود.

شهردار رشت وظیفه مجموه مدیریت شهری را ارتقا یافتگی سطح زندگی بر مبنای انسان محوری دانست و تاکید کرد: مهم این است که انسان ها از تولد تا لحظه مرگ در همه زمینه ها روند رو به رشد داشته باشند.

ثابت قدم بر مشارکت همه جانبه دستگاه های مربوط در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتمای تاکید کرد و افزود: پیشگیری از آسیب های اجتماعی تنها از یک نهاد خاص بر نمی آید و در راستای توسعه انسان محوری شهر، همه باید مشارکت داشته باشند.

مشارکت های مردمی و بهره گیری از ظرفیت های محله محوری

محمدرضا پارسی مدیرکل بهزیستی گیلان نیز در ادامه این جلسه مشارکت مردمی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی را دارای اثر بخشی بیشتر دانست و گفت: هرکجا مشارکت مردمی صورت گرفته اثربخشی فعالیت ها نیز بیشتر بوده و این اقدامات به شکل بسیار موثری در پیشبرد اهداف بهزیستی نقش دارد.

یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و محیط زیست نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت هشت سرای محله در شهر رشت اظهار کرد: سرای محلات در سطح شهرها می تواند محل مناسبی برای هماهنگی درباره اقدامات پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی در این حوزه باشد.

مظفر نیکومنش نودهی حرفه آموزی برای کودکان کار، ارائه خدمات آموزشی به سایر نیازمندان و توانمندسازی خانواده ها را از مهمترین زمینه های فعالیت سرای محلات در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی دانست و تصریح کرد: به طور حتم جلوگیری از بروز زمینه های فقر اقتصادی مانع از شکل گیری آسیب های اجتماعی می شود و توانمندسازی جوامع می تواند در این راه موثر باشد.