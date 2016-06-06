به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تفکر غالب این است که طبیعت وابسته به انسان است، در حالی که دقیقا برعکس این موضوع است و ما به طبیعت وابسته هستیم.

اصغر مبارکی افزود: اگر تهدیدات با منشاء انسانی از بین رود، نیازی به برنامه های پرهزینه حفاظتی نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: برداشت از گیاهان دارویی و گونه‌های جانوری که بخشی از معیشت جوامع محلی است، باید کنترل شود.

مبارکی با بیان اینکه یک برنامه نهایی از سوی IUCN در مورد بحث شناسایی مناطق کلیدی تنوع زیستی در سطح جهان ارسال شده است، اضافه کرد: برای شناسایی این مناطق، ۶ شاخص مطرح شده و طی هفته‌های آتی این معیارها که بر اساس آن مناطق کلیدی مورد شناسایی قرار می‌گیرند، ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی اعلام کرد:به منظور استخراج فسیل های یافت شده در لرستان، اعتباراتی اختصاص یافته است. همچنین در حال پیگری توسعه موزه تاریخ طبیعی هستیم و امیدواریم بتوانیم سالن جدیدی را به موزه تاریخ طبیعی اضافه کنیم.

مبارکی با بیان اینکه نمونه‌های موجود در مخازن به منظور ارائه در موزه جدید در حال آماده شدن هستند، گفت: بارکد کردن نیمی از خزندگان کشور از سال گذشته انجام شده و در سال جاری نیز با همکاری دانشگاه سبزوار تداوم خواهد داشت.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون هر محقق و دانشجویی برای تحقیق ناگزیر است از طبیعت گونه‌های جانوری یا گیاهی را نمونه برداری کند که ما استفاده از نمونه‌های موزه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا برداشت از طبیعت را کم کنیم.

مبارکی همچنین به تهیه نمادهای گیاهی استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: معمولا گونه‌های گیاهی در کشور نادیده گرفته می‌شود و گونه‌های بسیاری در معرض تهدید قرار دارند. به همین علت تهیه نمادهای گیاهی استان‌ها به عنوان یکی از اقدامات مهم سازمان در سال جاری پیگیری می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت و تکمیل بانک‌های ژن کشور اظهار کرد: همه بانک‌های ژن در کشور موظف شده‌اند خود را تقویت و تکمیل کنند. در این صورت دسترسی محققین به بانک‌های ژن محقق می‌شود. تکمیل بانک ژن نیاز محققان به برداشت از طبیعت را کاهش خواهد داد و دیگر نیاز نیست هر پژوهشگری نمونه مورد نیازش را از طبیعت بگیرد.

مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک با اشاره به اینکه کارگروه حفاظت و بهره‌برداری از غارها با ریاست فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده است، گفت: در نتیجه تشکیل این کارگروه دستورالعمل بهره‌برداری از غارها مورد توجه قرار گرفته است و این دستورالعمل نهایی و ابلاغ شده است.