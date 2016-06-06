‌به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر دوشنبه در محل سالن جلسات استانداری در جمع خبرنگاران به وضعیت شرکت پدیده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: موضوع پدیده براساس قانون تجارت در حال پیگیری است و با توجه به انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره جدید در حال حاضر اولویت چرخه حرکت است تا بتوان از طریق آن مطالبات مردم را پرداخت کرد.

وی با انتقاد از هیئت مدیره و مدیر عامل قبلی پدیده افزود: متاسفانه هیئت مدیره و مدیرعامل قبلی پدیده توان و انگیزه کافی برای مدیریت مشکلات را نداشتند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هیئت مدیره جدید پدیده بر اساس سیاست های ۱۶ گانه و هفت گام تدوینی بر اساس قانون تجارت تشکیل و آغاز به کار کرده است، افزود: تبلیغات در برخی از حوزه های کاری با دستورمراجع قضایی آغاز شده و اولویت این مجموعه پرداخت مطالبات شهروندان است.

رشیدیان تأکید کرد: بنا نداریم تخلفات این شرکت را نادیده بگیریم و بر اعمال غیر قانونی بنیانگذاران قبلی چهره قانونی بدهیم.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهر شاندیز اظهار کرد: شهر شاندیز ظرفیت ساخت و ساز و پیشرفت را دارد و نمی توان آینده شاندیز را با یک پروژه فدا کرد و آینده مردم شاندیز را نابود کرد، تنها مجوزی که پدیده از شورای عالی شهرداری گرفته ۳۸۰ هزار متر در سه طبقه بوده اگر بخواهیم مردم و ۱۳۰ هزار سرمایه گذار را فداکنیم باید پروژه پدیده تخریب می‌شد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت برون رفت از این وضعیت فقط برای اینکه کارهای اجرایی پدیده شکل بگیرد، فراهم شده و برنامه‌هایی در راستای حمایت از جذب سرمایه‌گذاران و رفع موانع قانونی در دستور کار است.

رشیدیان عنوان کرد: در موضوع پدیده حداکثر کار ممکن انجام شد، بنابراین پایبندی به این مصوبات جزو اصول است و در حین پیشرفت کار ما به تخلفات قبلی بر نمی‌گردیم و اگر در جایی احساس کردند نیاز به درخواست و بازنگری وجود دارد باید در کمیسیونی که ریاست آن برعهده وزیر کشور است درخواست بدهند تا بررسی و اعمال نظر شود.

وی بیان کرد: چرخه حرکتی موسسه پدیده با شروع ساخت و سازها انجام می‌شود و از طرفی با حضور در بازار بورس برای خروج سهامداران از این بن بست مطرح است.

پرسنل موسسه میزان در شعب بانک صادرات سرو سامان گرفتند

استاندار خراسان رضوی با با بیان اینکه بانک صادرات مسئولیت کار سرنوشت میزان را پذیرفته است، افزود: با ادغام موسسه میزان در بانک صادرات تنها پرسنل موسسه میزان شعب بانک صادرات سرو سامان گرفتند و بعضی از حساب ها با بانک صادرات منتقل شد تا التهاب موجود در جامعه مدیریت شود، بانک صادرات نمی تواند بدهی میزان را پرداخت کند و حتی در قانون هم چنین موضوعی مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۱ درصد بدهی های شهروندان از موسسه منحل میزان توسط بانک صادرات پرداخت شده و در خصوص دریافت مطالبات این موسسه منحل از شرکت پدیده نماینده ای از بانک صادرات در هیئت مدیره عضو است که با آغاز فعالیت و فروش املاک بدهی های مذکور تسویه خواهد شد.

رشیدیان با بیان این مطلب که یکی از طلبکاران عمده موسسه میزان برای دریافت مبلغ سنگین خود از قوه قضائیه حکم گرفته بود، افزود: بیش از ۹۵درصد پول از دست رفته مردم پرداخت شده اما در رابطه با مطالبات بالای ۱۰۰ میلیون و مطالبات میلیاردی هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

استاندار خراسان‌رضوی تصریح کرد: اگر قوه قضائیه دستور پرداخت مبلغ سنگین این شاکی را صادر می‌کرد تمام دارایی میزان با پرداخت یک حساب به اتمام می‌رسید به همین منظور طی صحبتی که با قوه قضائیه داشتیم از پرداخت حساب‌های کلان جلوگیری شد.

وی عنوان کرد: بیش از هزار میلیارد تومان طلب موسسه میزان از موسسه پدیده است و درخواست کردیم به جای اینکه در کوتاه مدت و با فشار این مبلغ گرفته شود، مطالبات میزان با گرفتن بخشی از املاک پدیده دریافت شود.

آبادانی را از حاشیه شهر وروستاها شروع کنیم

رشیدیان گفت: با تبیین برنامه های دولت در سال جاری و اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقابله با آسیب های اجتماعی و بهره گیری از فرصت مشهد ۲۰۱۷ از اصلی ترین برنامه های دردستورکار استانداری در سال جاری است.



وی با بیان اینکه در استان ۵۸۱ واحد صنعتی تعطیل وجود دارد، اظهار کرد: ۲۳۸ واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و برای ۷۶ مورد عارضه یابی صورت گرفته، ۶۸ مورد برای دریافت تسهیلات، ۵۸ واحد برای سرمایه در گردش و ۱۲ مورد برای سرمایه ثابت به بانک ها معرفی شده اند.

استاندار خراسان رضوی از واگذاری اختیارات ویژه به استان در حوزه های تامین اجتماعی، مالیات و ... با هدف پشتیبانی از صنایع خبر داد و اظهار کرد: مبلغ ۷۶۳ میلیارد تومان تسهیلات ویژه با نرخ سود کمتر برای کمک به صنعت استان اختصاص یافته است.

وی با بیان به اینکه در سال جدید باید ۱۰۵ هزار فرصت جدید شغلی در استان ایجاد شود، گفت: با همراهی بخش های خصوصی، عمومی، دانشگاهی و مردم با دولت می توان زمینه را برای رونق اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم بهره برد.

طرح های انتقال آب کشورهای همسایه راهکارهای ثانویه تامین آب استان است

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه با مصرف بهینه آب و بهره گیری از روش های نوین آبیاری می توان تا حدود زیادی در مصرف صرفه جویی کرد، افزود: طرح های انتقال آب کشورهای همسایه، دریای عمان و هزار مسجد جزو راهکارهای ثانویه تامین آب است.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در استان خراسان رضوی گفت: با توجه به بارش‌های اخیر حدود ۴ درصد نسبت به دوره گذشته وضعیت بارندگی در سال جاری بهتر شده به طوری که ۲۱۹ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به سال گذشته ۹.۹ درصد رشد داشته است.

رشیدیان با اشاره به موضوع روان آبها، خاطرنشان کرد: در این حوزه حدود ۴۶ درصد کاهش داشته‌ایم و حجم ذخیره آب ۵۳۱ میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه ۳۴.۳ درصد ظرفیت سدها پر شده است، اظهار کرد: این میزان نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

مشهد ۲۰۱۷ فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات خارج از حوزه دولت

استاندار خراسان رضوی مشهد ۲۰۱۷ را فرصت مغتنمی برای توسعه تعاملات خارج از حوزه دولت ها برای افزایش دیپلماسی عمومی بین کشورهای مسلمان دانست و تصریح کرد: در این راستا برنامه هایی در سه حوزه عمرانی، فرهنگی و علمی تعریف شده و زمینه برای برگزاری نشست های تخصصی وزارت خانه ها با کشورهای اسلامی در مشهد مقدس فراهم شده است.

رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم در نظر گرفتن ملاحظات قانونی درخصوص ساخت و سازهای شهری را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در نشست های مشترک با شهرداری و شورای شهر به صورت مکرر بر رونق ساخت و سازها درچارچوب قانونی برای ایجاد فرصت های اشتغال و جذب سرمایه گذاری ها تاکید شده است.

نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر با درنظر گرفتن حساسیت های این منطقه ضروری است

استاندار خراسان رضوی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر با درنظر گرفتن حساسیت های این منطقه ضروری دانست و گفت: در کارگروه های تشکیل شده دراین خصوص نیز همواره بر اهمیت مرمت آثار تاریخی، حفظ اصالت مذهبی، توجه به ضرورت های مذهبی و فرهنگی خاص این منطقه تاکید شده و تلاش برای لحاظ این حساسیت ها در طرح های تدوینی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در استان بیش از هزار پروژه نیمه کاره با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وجود دارد، گفت: واگذاری عملیات اجرای بخشی از این پروژه ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیران در این حوزه دنبال می شود.

رشیدیان افزود: در خراسان رضوی ۷۹۴ پروژه و ۱۳۰ مصوبه در قالب سفر هیئت دولت به استان با پیشرفت فیزیکی ۸۶.۱ درصد در حال پیگیری است.

طلاق و اعتیاد را ازجمله اصلی ترین اولویت های کاری سال ۹۵ است

استاندار خراسان رضوی مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد را ازجمله اصلی ترین اولویت های کاری سال ۹۵ دانست و گفت: برپایی منظم جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر، جمع آوری شش هزار و ۶۰۰ معتاد متجاهر از سطح شهر، راه اندازی مراکز ترک اعتیاد و مشاوره قبل از ازدواج، انجام اقدامات مقتضی در حوزه بهداشت و درمان، ورزش و نشاط اجتماعی و افزایش آموزش های فنی و حرفه ای برای مقابله با معضلات اجتماعی دنبال می شود.

راهکار اصلی مقابله با حاشیه نشینی در دستورکار است

رشیدیان مقابله با پدیده حاشیه نشینی را از دیگر اقدامات دردستورکار معرفی و خاطرنشان کرد: درکنار ارائه بسته پیشنهادی حاشیه شهر مشهد برای بررسی در هیئت دولت افزایش ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی در این مناطق دنبال می شود.

استاندار خراسان رضوی راهکار اصلی مقابله با حاشیه نشینی را بهبود شرایط زندگی و ارتقا شاخص های توسعه در مناطق دورافتاده و روستاها دانست و اقدامات صورت گرفته توسط دولت برای عمران شهرستان های تربت جام، باخرز، گناباد، مه ولات و ... را برشمرد.

حراست از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست اولویت برنامه کاری دولت است

وی یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید را حراست از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: راه اندازی دو تصفیه خانه بزرگ در شهر مشهد، کاهش روزهای آلوده در سال گذشته با نهادینه کردن فرهنگ استفاده از سوخت های سالم همچون گازوئیل و توسعه فضای سبز شهری را از جمله اقدامات این حوزه است.

پیگیری های لازم برای تسهیل در روند اخذ راه اندازی باغ وحش مشهد

رشیدیان راه اندازی تورهای گردشگری در طبیعت و حضور در مناطق آزاد زیست محیطی برای استفاده از حیاط وحش را مورد تاکید قرار داد و افزود: پیگیری های لازم برای تسهیل در روند اخذ مجوزها برای راه اندازی مجدد باغ وحش مشهد در مکان جدید دنبال شود.