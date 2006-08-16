به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس؛ پرويز كاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي طي سخنان كوتاهي اظهار داشت: شهدا متعلق به افراد خانواده خود نيستند بلكه متعلق به همه آحاد ملت بوده و هستند.

وي با تاكيد بر عمل كردن به وصيت نامه شهدا افزود: وصيت نامه شهيد كاظمي از زواياي مختلف قابل بررسي و توجه است.

وزير رفاه افزود: اگر كسي در ايران توفيق خدمتگذاري نصيب اش شده بايد تلاشش در جهت رضاي خدا و خدمت به مردم و ترقي و پيشرفت جامعه باشد و مردم ما به معني واقعي قدردان هستند.

در اين مراسم سردار غياثي راد معاون روابط عمومي و تبليغات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس نيز سخناني در مورد مبارزات و فعاليت هاي سردار شهيد كاظمي در زمان قبل و بعد از انقلاب بويژه در زمان فرمانداري پاوه و فرمانداري سپاه اين شهر ايراد كرد.

در ادامه، همرزمان آن شهيد «عباس درمان» آزاده دفاع مقدس و معلم همرزم شهيد كاظمي، «سردار ايزدي» جانشين وقت شهيد كاظمي در سپاه، «امير بهرام پور» فرمانده وقت ژاندارمري ، « سردار فتح الله جعفري» رئيس حفظ آثار سپاه، « سردار تميزي» از فرمادهان سپاه كردستان، « اكبر غمخوار» مسئول وقت تداركات جبهه هاي غرب و شمال غرب، «بهتاش فريبا» بازيكن اسبق تيم ملي و از اعضاي تيم فوتبال آن شهيد، « خليلي » فرماندار پاوه بعد از شهيد كاظمي هر يك جداگانه به بيان خاطراتي از شهيد بزرگوار سرلشكر كاظمي پرداختند.

گفتني است؛ سردار سرلشكر كاظمي در 12 خرداد 1335 در خانواده اي مذهبي در تهران چشم به جهان گشود و پس از دوران طفوليت و نوجواني و با اتمام دوره متوسطه با پي بردن به ماهيت آمريكايي رژيم شاه از سال 56، به مبارزات سياسي خود شدت بخشيد و در شمار جوانان فعال و انقلابي مسلمان قرار گرفت و در همان سال بود كه به دليل فعاليت هاي سياسي در دانشگاه از طرف ساواك شناسايي و دستگير و به زندان افتاد.

شهيد كاظمي در سال 58، به پيشنهاد شهيد محمد بروجردي (فرمانده وقت سپاه كردستان) به پاوه رفت. او فعاليت خود را در اين شهر با حفظ سمت فرماندار و مسئول روابط عمومي سپاه آغاز كرد و در اين مدت بر اثر شايستگي، لياقت و مديريتي كه از خود نشان داد، علاوه بر فرمانداري به فرماندهي سپاه پاوه نيز منصوب شد.

شهيد سرلشكرناصر كاظمي سرانجام پس از آخرين ماموريت خود در شمال كردستان در تاريخ 6/6/1361 در حين پاكسازي محور پيرانشهر - سردشت به آرزوي ديرينه اش رسيد و شهد شهادت را نوشيد.

بر اساس اين گزارش؛ همزمان با سالگرد شهادت سردار كاظمي در تاريخ 6/6/85 نشستي با حضور دوستان و همرزمان وي در سالن مركز فرهنگي سيد الشهدا(ع) واقع در ميدان هفت تير برگزار مي گردد.