عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل جلسه فراکسیون مستقلان مجلس طی روز گذشته خبر داد.

وی گفت: در این جلسه که با حضور آقای کاظم جلالی برگزار شد، نیمی از اساسنامه فراکسیون، قرائت و هیئت سه نفره ای برای اصلاح اساسنامه تشکیل شد.

نماینده مردم قائم شهر اظهار داشت: حدود ۲۸ نفر در جلسه عصر دیروز حضور داشتند و مقرر شد در خصوص ریاست فراکسیون در جلسه هفته آینده پس از قرائت اساسنامه تصمیم گیری شود.

رضیان با تکذیب تغییر نام این فراکسیون به نام «فراکسیون اعتدال» گفت: به خاطر اینکه اسم فراکسیون به نام دولت نباشد، اسم اعتدال روی آن گذاشته نمی‌شود و با مضمون مستقلان نامی برای آن تعیین خواهد شد.

وی در تشریح وابستگی سیاسی این فراکسیون تصریح کرد: این جریان، یک جریان معتدل است که بین جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی قرار دارد. عنوان فکری این فراکسیون می‌تواند معتدل باشد، اما نام آن فراکسیون اعتدال نخواهد بود.

به گزارش مهر، فراکسیون مستقلان پیش از این در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس با حضور کاظم جلالی نماینده تهران و غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و حدود ۶۰ نماینده تشکیل جلسه داده بود.