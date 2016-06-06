به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری که عضصر دوشنبه در جمه ورزشکاران اعزامی به المپیک و پارالمپیک حضور یافته بود ضمن بیان این مطلب در مورد پرداخت بودجه ورزش در سال جاری گفت: قول می دهیم تا اواخر خرداد یا اواسط تیرماه بخشی از بودجه کمیته وزارت ورزش را بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه در اختیار ورزش قرار خواهد گفت خاطرنشان ساخت: حتما قول می دهیم که صدردصد بودجه امسال را تخصیص دهیم و اگر شرایط فراهم بود شاید بودجه اضافه ای هم به ورزش بدهیم.

معاون رئیس جمهور در مورد پاداش هایی که برای ورزشکاران مدال آور در نظر گرفته شده است گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پاداش هایی برای مدال آوران در نظر گرفته شده است که اگر لازم باشد بودجه آن را تامین خواهیم کرد.

اسحاق جهانگیری در مورد پرداخت نشدن پاداش های ورزشکاران از سال ۹۴ و اینکه آیا این پاداش ها قبل از اعزام به ریو پرداخت خواهد شد گفت: این خواسته به حقی است که پاداش های سال گذشته قبل از المپیک پرداخت شود و سعی می کنیم این کار صورت بگیرد.

وی ادامه داد: خدا را سپاس می گویم که توفیقی دست داد تا بار دیگر خدمت اهالی ورزش باشم که قرار است در قالب کاروان ایران به بازیهای المپیک و پارالمپیک اعزام شوند. قول داده بودم در فرصتی مناسب در چنین نشستی شرکت کنم و با کسانی که عازم ریو هستند هم صحبت شوم.

وی ادامه داد: می خواستم در این نشست حرفها را بشنوم و مشکلات را ببینم تا بفهمم چقدر می توانیم آنها را عملیاتی کنیم البته ورزشکاران خیلی مشکلات را نمی گویند تا ببینیم واقعا چه مسائل و مشکلاتی دارند اما دولت باید کمک کند مشکلات ورزشکاران برطرف شود نتیجه همین کمک ها باعث موفقیت و مدال آوری آنها می شود.

جهانگیری تاکید کرد: دولت باید بیشتر از گذشته به مشکلات ورزش توجه کند. من به تمام ورزشکارانی که صاحب سهمیه شده اند تبریک می گویم. در جلسه سال قبل یکی از دغدغه ها این بود که سهمیه ها از دوره قبل کمتر نشود. ما هم در دولت تاکیدمان روی افزایش سهمیه ها بود که خوشبختانه رکورد خوبی هم به لحاظ تعداد سهمیه ثبت شد.

معاون اول رئیس جمهور ضن تبریک ویژه به تیم والیبال گفت: این تیم گل کاشت من شخصا سعی کردم تمام دیدارها را در نزدیک پیگیری کنم. صحبح ها قبل از ساعت اداری دیدارها را می دیدم معلوم بود که از جان مایه گذاشته ند.

وی در ادامه یادآور شد: در هر جایی از کشور مردم روی موضوعی اتفاق نظر دارند. دنبال موضوعی هستند و تاثیرات داخلی آن را پیگیری می کنند. قهرمانان ورزشی می توانند چنین موضوعاتی را ایجاد کنند. از مقام رهبری تا عادی ترین مردم از کسب مدال توسط ورزشکاران خوشحال می شود. پس باید کاری کنیم ملت احساس رضایت و خوشحالی کند و اینکه متوجه شود کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد.

جهانگیری تصریح کرد: علاوه بر این ورزش دستاوردهای دیپلماسی فرهنگی و سیاسی هم دارد. ورزشکاران نماینده یک ملت هستند، ملتی که کهن ترین تمدن دنیا را دارد. ما به لحاظ فرهنگی باسابقه هستیم به طوری که در بسیاری از موزه های جهان آثاری از ایران وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نام گذاری کاروان المپیک و پارالمپیک به نام امام رضا(ع) و منا گفت: این یک افتخار است. امیدوارم کاروان المپیک در سایه ولایت امام رضا نتیجه خوب بگیرد. شهدای منا هم مظلوم ترین شهدا بودند.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور دو پرچمدار کارون المپیک و پارالمپیک به نام امام رضا(ع) اشاره کرد و تصریح کرد: اینکه یک خانم با حجاب به چنین سطحی از موفقیت می رسد نشان می دهد حجاب محدودیتی ایجاد نمی کند. هدف اصلی من از حضور در این نشست تشکراز ورزشکاران بود و هدف دومم هم شنیدن مشکلات، البته محدودیت بودجه دولت زیاد است. ما در دوره خشکسالی پولی، دولت را گرفتیم. دی ماه گذشته تحریم ها برداشته شد اما متاسفانه کاهش بهای نفت به عنوان یک مشکل جدید گریبانگیرمان شد.

معاون اول رئیس تاکید کرد: همین که در این شرایط صد درصد بودجه ورزش را تخصیص دادیم کار بزرگی بود. امیدواریم بتوانیم از نظر بودجه و منابع مالی مورد نظر شرایطی ایجاد کنیم که دغدغه های ورزشکاران به حداقل برسد طوری که مشکل اصلی آنها بی پولی نباشد.