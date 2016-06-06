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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۷

پاسخ جهانگیری به پنج درخواست رئیس کمیته ملی المپیک

پاسخ جهانگیری به پنج درخواست رئیس کمیته ملی المپیک

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پنج درخواست مطرح شده از سوی رئیس کمیته ملی المپیک قول داد که به یکی از آنها عمل کرده و چهار درخواست دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان نشست معاون اول رئیس جمهور با وزیر ورزش، روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و ورزشکاران راه یافته به المپیک و پارالمپیک ریو، کیومرث هاشمی خطاب به اسحاق جهانگیری ۵ درخواست را مطرح کرد.

۱- تخصیص بودجه ۹ ماه آینده تا پایان تیرماه، ۲- حمایت ویژه از کادر فنی رشته های اعزامی به المپیک و پارالمپیک، ۳- پرداخت پاداش قهرمانان تا قبل از اعزام کاروان به ریو، ۴- اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای شارژ مالی ورزشکاران و کادر فنی رشته های مختلف و ۵- حضور و بازدید از اردوی تیم های اعزامی به المپیک و پارالمپیک ریو ۵ درخواستی بود که از سوی کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک خطاب به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد.

اسحاق جهانگیری در پاسخ به این درخواست ها گفت: ساده ترین این درخواست ها مربوط به بازدید من از اردوی تیم های ملی بود که در مورد آن قول می دهم اما در مورد ۴ درخواست دیگر باید ببینم چه می شود!

کد مطلب 3678349
زینب حاجی حسینی

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