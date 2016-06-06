پاسخ جهانگیری به پنج درخواست رئیس کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر در جریان نشست معاون اول رئیس جمهور با وزیر ورزش، روسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و ورزشکاران راه یافته به المپیک و پارالمپیک ریو، کیومرث هاشمی خطاب به اسحاق جهانگیری ۵ درخواست را مطرح کرد.

۱- تخصیص بودجه ۹ ماه آینده تا پایان تیرماه، ۲- حمایت ویژه از کادر فنی رشته های اعزامی به المپیک و پارالمپیک، ۳- پرداخت پاداش قهرمانان تا قبل از اعزام کاروان به ریو، ۴- اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای شارژ مالی ورزشکاران و کادر فنی رشته های مختلف و ۵- حضور و بازدید از اردوی تیم های اعزامی به المپیک و پارالمپیک ریو ۵ درخواستی بود که از سوی کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک خطاب به معاون اول رئیس جمهور مطرح شد.

اسحاق جهانگیری در پاسخ به این درخواست ها گفت: ساده ترین این درخواست ها مربوط به بازدید من از اردوی تیم های ملی بود که در مورد آن قول می دهم اما در مورد ۴ درخواست دیگر باید ببینم چه می شود!