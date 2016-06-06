معاون اول رئیس جمهور قول کمک به ورزش را داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی در بخش پایانی نشست معاون اول رئیس جمهور با ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی ضمن تشکر از حضور وی در این نشست گفت: مشکل خاصی نداریم. ظرف دو سال گذشته تلاش های زیادی در سایه وحدت و همدلی و بر اساس یک برنامه حساب شده صورت گرفت. ایران کاروانی فرهنگی و معنوی در ریو خواهد داشت و انشاالله که در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) بتوانیم نتایج خوبی هم بگیریم.

وی با یادآوری ۱۵ دوره حضور ایران در ادوار مختلف بازیهای مختلف یادآور شد: ۸ دوره از این حضور پیش از انقلاب بود که حاصل آن کسب دو مدال بود. بعد از انقلاب هم ۷ دوره در المپیک حاضر بودیم و موفق به کسب ۳۱ مدال شدیم.

به طور میانگین در هر دوره المپیک ۴ مدال کسب کردیم. این امید را داریم به تناسب افزایش سهمیه های ایران برای المپیک ریو نسبت به المپیک لندن، در مدال آوری هم رشد داشته باشیم و بتوانیم بیشتر از دوره گذشته مدال بگیریم.

گودورزی با بیان اینکه در راه آماده سازی حضور در المپیک و پارالمپیک کمبودهایی بود تاکید کرد: با فعالیت جهاد تلاش داریم بهترین نتایج کسب شود و این امید را داریم نتایج رو به رشد باشد. آقای جهانگیری همیشه پیگیر مسائل ورزش بوده است و هیچ وقت به هنگام مطرح شدن درخواستی از سوی جامعه ورزش، برای پاسخ به آن کوتاه نکرده است، این نشان از عنایت و توجه خاص دولت به مقوله ورزش دارد.

به گزارش مهر، در پایان نشست امروز که در محل هتل المپیک برگزار شد، محمود گودرزی در جمع خبرنگاران در مورد آنچه در نشست گذشت، گفت: مراسم خوبی برگزار شد. معاون اول رئیس جمهور در جمع وزشکاران حضور پیدا کردند و مسئولان هم مشکلات خود را عنوان کرد. جمع صمیمی ای بود که طی آن اعضای شرکت کننده از نزدیک با هم صحبت کردند.

گودرزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور در نشست امروز قول قابل توجهی به جامعه ورزش نداد در حالی که انتظار می رود این نشست نتایج پربارتری داشته باشد، گفت: به هر حال ایشان گفتند کمک می کنند و صد درصد بودجه را تخصیص می دهند. همین می تواند مشکلات را مرتفع می کند.