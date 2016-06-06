نمایشگاه عکس طبیعت در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که در پی برگزاری دوره عکاسی ویژه کوهنوردان دایر شده است با معرفی جاذبه های طبیعت گردی اردبیل به همت هیئت کوهنوردی استان دایر شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه دبیر هیئت کوهنوردی استان اردبیل با تاکید به ضرورت معرفی صحیح و گسترده جاذبه های طبیعت کوهستانی اردبیل تصریح کرد: این نمایشگاه با ۵۷ اثر به دنبال معرفی گوشه ای از زیبایی های طبیعت کوهستانی است.

حسن تمجید تصریح کرد: در طول تعطیلات تابستان دوره دوم عکاسی حرفه ای برای کوهنوردان برگزار می شود و انتظار می رود فرصتی مطلوب برای ثبت زیبایی هایی طبیعت استان از نگاه دوربین فراهم شود.

وی افزود: هیئت کوهنوردی استان آموزش فنی کوهنوردان را با هدف کاهش خطرات ورزش کوهنوردی دنبال می کند و به همین دلیل برگزاری دوره های سنگ نوردی، امداد و نجات کوهستان و امداد و نجات در برف را برگزار خواهد کرد.

در این مراسم عضو هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران نیز با تاکید به اینکه نمایشگاه های هنری فرصت مطلوبی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان فراهم می سازند، تصریح کرد: این معرفی باید منطبق بر استانداردها باشد.

جلال الدین شاهبازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در معرفی یک جاذبه اغلب به بسیاری از ضرورت ها توجه نمی شود، اضافه کرد: به عنوان مثال فاصله، تجهیزات لازم، ملاحظات فنی، خطرات و ضرورت های ایمنی برای معرفی الزامی است.

وی یکی از مهمترین دلایل ناشناخته ماندن جاذبه های گردشگری اردبیل را نبود اطلاع رسانی لازم به ویژه در فضای مجازی عنوان و اضافه کرد: به عنوان مثال برای صعود به ارتفاعات سایت های اطلاع رسانی مناسبی که بتواند معتبر و قابل اطمینان باشد به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی رسد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران افزود: تعداد کثیری از گروه های گردشگری بدون مجوز و به جهت سرگرمی فعال شده اند در حالی که لازم است گروه های معتبر کوهنوردی در این استان افزایش یافته و زمینه جذب و فعالیت ورزشی تیم های صعود خارجی را نیز فراهم سازند.

گفتنی است نمایشگاه عکس طبیعت تا ۲۰ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ عصر آماده بازدید علاقه مندان است.