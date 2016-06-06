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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۷

سجادی عنوان کرد:

ستاد بازیهای المپیک تا به حال ۴۴ مصوبه راهبردی داشت

ستاد بازیهای المپیک تا به حال ۴۴ مصوبه راهبردی داشت

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با اشاره به مدت زمان تشکیل ستاد بازیهای المپیک گفت: این ستاد تا به امروز ۴۴ مصوبه راهبردی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان نشست دبیران ورزش کشور با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نصرالله سجادی با بیان اینکه در راستای آماده سازی ورزشکاران برای حضور در بازیهای المپیک و پارالمپیک ستاد ویژه این بازیها تشکیل شد، اظهار داشت: این ستاد آبان ماه سال ۹۳ با حضور نمایندگانی از وزارت ورزش و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک شکل گرفت.

وی ادامه داد: ستاد بازیهای المپیک و پارالمپیک نقش هماهنگی، پشتیبانی و راهبردی برنامه هایی را دارد که در فدراسیونهای ورزشی برای کسب سهمیه و بعد از آن آمادگی حضور در بازیهای المپیک و پارالمپیک طراحی می شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: ستاد بازیهای المیپیک و پارالمپیک تا به امروز ۴۴ مصوبه راهبردی داشته است که نقش عمده ای در آماده سازی تیم ها ایفا کرده است.

سجادی با یادآوری کسب ۶۰ مدال توسط ورزشکاران ایران طی ۱۵ دوره حضور در المپیک ابراز امیدواری کرد: در المپیک ۲۰۱۶ کاروان ایران خیلی خوب ظاهر شود.

وی گفت: در ستاد بازیهای المپیک برای ورزشکاران و در صورت کسب مدال طلا، نقره و برنز، پاداشی معادل ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ سکه در نظر گرفته شده که بی سابقه است. همچنین بر اساس رایزنی های انجام شده با وزارت مسکن، ورزشکارانی که در این رویداد صاحب مدال طلا، نقره یا برنز شوند به ترتیب از کمک ۱۲۰، ۹۰ و ۷۰ میلیونی برای خرید زمین در یکی از شهرک های جدید بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 3678363
زینب حاجی حسینی

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