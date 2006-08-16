به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به اردبيل، محمود احمدي نژاد در عصر دومين روز از سفر خود به اين استان كه در جمع مردم خلخال سخن مي گفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: تمام بدبختي هاي جامعه بشريت از اين است كه دولتمردان براي رضاي خدا كار نمي كنند، بلكه براي نفس و شيطان درون خود فعاليت و تلاش مي كنند.

وي حادثه لبنان را نمونه بارز حركت شيطاني كشورهاي غربي از جمله آمريكا ، انگليس و اسرائيل خواند و افزود: خداوند يك بار ديگر قدرت خود را به ابرقدرت هاي جهان نشان داد به گونه اي كه در جنگ اسرائيل و لبنان مي بينيم كه جوانان مسلمان لبناني چگونه در مقابل رژيم تا دندان مسلح پيروز شدند.

رئيس جمهور تصريح كرد: جوانان لبناني به جهانيان نشان دادند كه دفاع شان براي رضاي خدا و ميهن شان است و هيچ كس نمي تواند در برابر آنان قد علم كند.

وي گفت: از آنجايي كه حمله رژيم صهيونيستي براي حمله به لبنان از پيش تعيين شده بود، ولي ديديم اسرائيل كه از جانب آمريكا و انگليس حمايت مي شد نتوانست در برابر حزب الله لبنان مقاومت كند.

احمدي نژاد در ادامه بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل را بيانيه اي يك طرفه و توهين آميز به جامعه بشريت خواند و افزود: شوراي امنيت با اين كار خود نشان داد كه ديگر آن جايگاه اصلي خود را ندارد، زيرا نتوانست در برابر اهانت و تجاوزهاي رژيم صهيونيستي به لبنان و فلسطين دفاع كند.

رئيس جمهور حادثه لبنان را حادثه بسيار حساس و مهم براي كشورهاي عضو خاورميانه خواند و اظهار داشت: آمريكا و انگليس كه با اين جنايات بدين طريق از اسرائيل حمايت كردند بدانند كه ديگر شايستگي حضور در سازمان ملل را ندارند و آقاي دبير كل موظف است كه مسئولان كشورهاي آمريكا ، انگليس و اسرائيل را كه در سازمان ملل حضور دارند هرچه سريعتر اخراج كند.

احمدي نژاد ادامه داد: اسرائيل براي آنكه بتواند شكست خود را بپوشاند و از طرفي ديگر آن را جبران كند در تلاش است به طرق هاي مختلف زهر خود را به جامعه بشريت بريزد كه بنده از همين جا به سازمانهاي بين الملل هشدار مي دهم كه مراقب عملكرد رژيم صهيونيستي در آينده باشند.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به آباداني جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: تمامي مسئولان كشور بايد با وحدت، همدلي و كار و تلاش و از همه مهمتر برقراري عدالت تلاش خود را چند برابر كنند تا ايران به ايراني آباد و پيشرفته تبديل شود.

وي افزود: تلاش مسئولان بايد به گونه اي باشد كه تمامي نقاط به طور يكسان باهم پيشرفت كند.

رئيس جمهور افزود: دولت در تلاش است تا بتواند در سال هاي اخير طرح هاي عمراني را به 5/3 برابر افزايش دهد كه بنده در همين جا از نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي مي خواهم كه در اين زمينه دولت را ياري كنند.

احمدي نژاد به برداشت پول از صندوق ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت: اين كه مي گويند دولت با برداشت پول از صندوق ذخيره ارزي كشور را در آينده با مشكل مواجه مي كند درست نيست، بلكه دولت قصد دارد با برداشت اين پول به طور يكسان عدالت و اشتغال را در تمامي شهرهاي كشور بوجود آورد.

وي ارائه تسهيلات ارزان قيمت را از ديگر اهداف دولت برشمرد.

احمدي نژاد كه در جمع مردم خلخال سخن مي گفت، احداث دو ورزشگاه مجهز براي دختران و پسران، احداث طرحهاي عمراني و اشتغال زا، افزايش بودجه استان و علاوه بر آن شهرهاي استان را از مهمترين برنامه هاي دولت براي استان اردبيل و شهرهاي توابع آن برشمرد.

گفتني است كه سفر رئيس جمهوري به خلخال به علت بارش باران شديد براي ساعتي به تاخير افتاد كه سرانجام و با كمي تاخير دكتر احمدي نژاد از طريق زميني خود را به جمع مردم اين شهرستان رساند.