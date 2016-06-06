۹۰ روستای ثلاث باباجانی با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی عصر امروز دوشنبه با حضور استاندار کرمانشاه، نماینده مردم اورمانات در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل استان و مسئولان شهرستانی در محل فرمانداری ثلاث باباجانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرماندار ثلاث باباجانی ضمن عرض خیر مقدم و با اشاره به تجمعات صورت گرفته در بحث سازماندهی مرز، اظهار داشت: اعتراضات را با گوش جان می شنویم و در صدد برطرف کردن مشکلات خواهیم بود.

علی گروسی در ادامه گفت: منبع اصلی درآمد مردم شهرستان ثلاث باباجانی دامداری و کشاورزی است که باید در جهت توسعه این عرصه ها تلاش و کوشش ویژه ای شود.

وی با اشاره به خط لوله انتقال آب سد آزادی به دشت حر، اظهار داشت: این طرح روزهای پایانی خود را طی می کند و با بهره برداری آن تحویلی عظیم در کشاورزی ثلاث باباجانی به وقوع خواهد پیوست.

گروسی همچنین به مشکلات راه های ارتباطی جوانرود به تازه آباد، تازه آباد به ازگله و شیخ صله و همچنین قلقله به بز میرآباد اشاره کرد و خواستار رفع این مشکلات شد.

فرماندار ثلاث باباجانی همچنین مشکلات آب آشامیدنی بیش از ۹۰ روستای ثلاث باباجانی را یکی دیگر از مشکلات مهم شهرستان دانست و از مسئولین استانی خواست تا به صورت ویژه مشکلات این روستاها را برطرف کنند.

گروسی همچنین مشکلات ثلاث باباجانی در حوزه بهداشت و درمان را مطرح و ابراز امیدواری کرد مسئولین امر مشکلات این حوزه را برطرف کنند.

امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی نیز در این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان این ماه معنوی و پر خیر و برکت را به تمامی مسلمانان تبریک گفت.

ملا احمد شیخی استاندار کرمانشاه را اهل تدبیر در قرآن دانست و گفت: استانداری که به خاطر مشکلات و بی کاری گریه کند و اشکش جاری شود برای ما و همه استان مایه افتخار است و جامعه ما به چنین انسان های مسئولی نیازمند است.

ماموستا شیخی افزود: نماینده محترم هم فردی از دیار محروم ثلاث باباجانی و درد آشنا است که مشکلات را با پوست و استخوان لمس کرده است و می داند مشکلات مردم این دیار چیست.

شیخی حفظ نظم و امنیت و وحدت را مهم ترین نیازهای جامعه اسلامی و کشور دانست و خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات نیاز به روحیه و کار جهادی مسئولین است.

امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی در پایان با اشاره به مرز و مسائل پیرامون آن گفت: باز شدن مرز نعمتی برای شهرستان ثلاث باباجانی است و این از افتخارات دولت و استاندار کرمانشاه است اما مشکلاتی هم وجود دارد که باید با مشورت و هم فکری حل شود، نه اینکه تنها فرماندار ثلاث باباجانی جوابگو تمامی مسائل باشد و بهتر است در اداره مرز همه دست اندرکاران همفکری و حضور داشته باشند.