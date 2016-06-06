هزینه ۴ میلیارد دلاری خرید داروهای شیمیایی/ ایجاد مراکز طب سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیر اندیش شامگاه دوشنبه در سومین همایش طب سنتی، اسلامی با اشاره به نقش طب سنتی در دنیا اظهار داشت: بهترین راه درمان بیمارهای سخت و کشنده استفاده از روش طب سنتی بوده که در طول قرن ها کاربردهای فراوان داشته است.

وی کاربرد طب سنتی به جای طب شیمیایی را ارزانترین و مناسب ترین راه درمان بسیاری از بیماری ها به خصوص سرطان برشمرد و افزود: پزشکان علوم تجربی تا رسیدن به تخصص باید سالیان طولانی وقت خود را صرف فراگیری علم پزشکی کنند و در برخی موارد در برابر بیماری های لاعلاج سر تعظیم فرود می آورند اما طب سنتی با بهره گیری از علوم سنت ها و کتب و قرآن با کمترین هزینه ها به درمان بیماری ها می پردازد.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی در ایران عنوان کرد: داروهای گیاهی به راحتی و بدون هیچ هزینه ای در زندگی ما یافت می شوند و نیازی به خرید و واردات ندارد اما متاسفانه سالیانه در ایران حدود ۴ میلیارد دلار خرج خرید داروهای شیمیایی برای درمان بیماری ها می شود و کسی به این موضوع توجه نمی کند.

خیر اندیش افزود: در ۳۰ سال گذشته و با راه اندازی مراکز طب سنتی در ایران توانسته ایم بسیاری از بیماری های انسانی و حتی دام و طیور را درمان کنیم که نشان از پیشرفت این علوم اسلامی است.

وی افزود: بهترین راه برای احیا کردن طب سنتی آموزش کودکان از بدو ورود به کودکستان هاست و در کنار شعر و الفبا بهتر است با آشنا کردن نسل ها با خواص گل و گیاه اطرافشان از آنها در طول دوران تحصیل یک پزشک سنتی بسازیم.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی بیان کرد: جدا از دستورات دین اسلام حدود ۸۷۰ کتاب در زمینه طب سنتی نوشته شده و این علم از دیرباز مورد توجه علوم و فلاسفه باستان بوده و نمونه آن در یونان باستان در عهد سقراط و افلاطون و ارسطو و بعدها در مصر بوده است.

خیر اندیش بیان داشت: ابوعلی سینا به عنوان یکی از زنده کنندگان علم طب در ایران در درمان بیماری از گیاهان دارویی استفاده می کرد و قولنج و زخم مزاج را به بهترین روش طب سنتی درمان می کرده است.

وی با اشاره به خواص عسل افزود: این ماده مقوی و شفاف ۱۲۰ نوع خاصیت دارد و خداوند متعال نیز در قرآن به درمان مریضی به وسیله عسل و زیتون اشاره کرده است.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی در ایران حجامت را بهترین راه درمان بسیاری از بیماری هایی نظیر سینوزیت، دمل ها و جوش های چرکی برشمرد و افزود: امروزه کاربرد این طب در علم پزشکی تا حدودی باعث احیا شدن طب سنتی در ایران شد و امیدواریم که این علم، روز به روز بتواند جایگزین استفاده از داروهای بی خاصیتی باشد که برای خرید آنها باید هزینه پرداخت شود.