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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۳۵

حسین خیر اندیش مطرح کرد؛

هزینه ۴ میلیارد دلاری خرید داروهای شیمیایی/ ایجاد مراکز طب سنتی

هزینه ۴ میلیارد دلاری خرید داروهای شیمیایی/ ایجاد مراکز طب سنتی

بروجرد- رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی در ایران از صرف سالانه چهار میلیارد دلار برای خرید داروهای شیمیایی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیر اندیش شامگاه دوشنبه در سومین همایش طب سنتی، اسلامی با اشاره به نقش طب سنتی در دنیا اظهار داشت: بهترین راه درمان بیمارهای سخت و کشنده استفاده از روش طب سنتی بوده که در طول قرن ها کاربردهای فراوان داشته است.

وی کاربرد طب سنتی به جای طب شیمیایی را ارزانترین و مناسب ترین راه درمان بسیاری از بیماری ها به خصوص سرطان برشمرد و افزود: پزشکان علوم تجربی تا رسیدن به تخصص باید سالیان طولانی وقت خود را صرف فراگیری علم پزشکی کنند و در برخی موارد در برابر بیماری های لاعلاج سر تعظیم فرود می آورند اما طب سنتی با بهره گیری از علوم سنت ها و کتب و قرآن با کمترین هزینه ها به درمان بیماری ها می پردازد.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی در ایران عنوان کرد: داروهای گیاهی به راحتی و بدون هیچ هزینه ای در زندگی ما یافت می شوند و نیازی به خرید و واردات ندارد اما متاسفانه سالیانه در ایران حدود ۴ میلیارد دلار خرج خرید داروهای شیمیایی برای درمان بیماری ها می شود و کسی به این موضوع توجه نمی کند.

خیر اندیش افزود: در ۳۰ سال گذشته و با راه اندازی مراکز طب سنتی در ایران توانسته ایم بسیاری از بیماری های انسانی و حتی دام و طیور را درمان کنیم که نشان از پیشرفت این علوم اسلامی است.

وی افزود: بهترین راه برای احیا کردن طب سنتی آموزش کودکان از بدو ورود به کودکستان هاست و در کنار شعر و الفبا بهتر است با آشنا کردن نسل ها با خواص گل و گیاه اطرافشان از آنها در طول دوران تحصیل یک پزشک سنتی بسازیم.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی بیان کرد: جدا از دستورات دین اسلام حدود ۸۷۰ کتاب در زمینه طب سنتی نوشته شده و این علم از دیرباز مورد توجه علوم و فلاسفه باستان بوده و نمونه آن در یونان باستان در عهد سقراط و افلاطون و ارسطو و بعدها در مصر بوده است.

خیر اندیش بیان داشت: ابوعلی سینا به عنوان یکی از زنده کنندگان علم طب در ایران در درمان بیماری از گیاهان دارویی استفاده می کرد و قولنج و زخم مزاج را به بهترین روش طب سنتی درمان می کرده است.

وی با اشاره به خواص عسل افزود: این ماده مقوی و شفاف ۱۲۰ نوع خاصیت دارد و خداوند متعال نیز در قرآن به درمان مریضی به وسیله عسل و زیتون اشاره کرده است.

رئیس و موسس طب سنتی، اسلامی در ایران حجامت را بهترین راه درمان بسیاری از بیماری هایی نظیر سینوزیت، دمل ها و جوش های چرکی برشمرد و افزود: امروزه کاربرد این طب در علم پزشکی تا حدودی باعث احیا شدن طب سنتی در ایران شد و امیدواریم که این علم، روز به روز بتواند جایگزین استفاده از داروهای بی خاصیتی باشد که برای خرید آنها باید هزینه پرداخت شود.

کد مطلب 3678404

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