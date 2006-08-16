به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين سه تن تلاش مي كردند تا مجددا حزب بعث را سازماندهي و اعضاي سابق اين حزب را به خدمت بگيرند .

به گفته پليس العماره ، نيروهاي عراقي اين سه عضو برجسته حزب منحله بعث را در حمله به منازلشان در شهر عماره بازداشت كردند و يكي از آنها عضو شاخه گروه سابق ميسان است .

وي افزود: فرمانده اين گروه با هماهنگي گروهي از بعثيها براي سازماندهي مجدد حزب منحله بعث، تحت عنوان "بازگشت حزب " به سوريه فرار كرده است .

هدف اين حزب مبارزه با مقامهاي عراقي و حمله به نيروهاي پليس و ارتش عراق و نيروهاي چند مليتي عنوان شده است .

پليس عراق با اشاره به اينكه دو تن ازمتهمان دستگير شده به دادگاه تحويل داده شدند، گفت: گروهي از اين مجموعه در بازجويي اعتراف كردند كه با بعثيهاي سابق در استان العماره براي به خدمت گرفتن شان تماس داشتند .

ازسوي ديگر ارتش عراق امروز اعلام كرد : 9 مظنون تحت پيگرد را ازجمله فرمانده گروهي كه مليت هندي دارد، درمنطقه غرب كركوك دستگير شدند.

سروان فرهاد محمود خطاب گفت : نيروهاي پليس عراق طي حمله اي به روستاي نزديك بين منطقه شرقاط و ناحيه زاب درغرب شهر كركوك به جستجوي براي يافتن مظنونان تحت پيگرد نيروهاي امنيتي پرداختند.

وي افزود : ما توانستيم ازطريق گزارشهاي اطلاعاتي رسيده 9 مظنون را در مناطق مختلف ازجمله فرمانده گروه كه مليت هندي دارد، دستگير كنيم .

به گفته پليس عراق،فرمانده اين گروه به انجام چندين حمله وجنايت عليه نيروهاي امنيتي و شهروندان منطقه و نيزاعدام شهروندان بيگناه اعتراف كرده است .

خطاب تصريح كرد: مظنونان دستگير شده پس از انتقال به يكي از مقرهاي ارتش عراق، از آنها مقاديري اعلاميه تحريك آميز براي كشتن نيروهاي پليس وارتش ضبط شد.

اين منبع مسول دركركوك از دستگيري رئيس پليس راه آهن دراين شهر به جرم همكاري با تروريست ها خبر داد .

اين منبع افزود : نيروهاي آمريكايي و عراقي سرهنگ سلام كامل رئيس پليس راه آهن جنوب شهركركوك را به جرم همكاري با ترويستها دستگير كردند و بازجويي از وي همچنان ادامه دارد.