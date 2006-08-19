40 دانش پژوه در مركز تخصصي تاريخ اسلام پذيرش شدند / مقطع كارشناسي ارشد تاريخ معاصر ايجاد مي شود

مدير مركز تخصصي تاريخ اسلام در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: در سال جديد تحصيلي اين مركز كه از 15 شهريور آغاز خواهد شد، 25 دانش پژوه در سطح دو (كارشناسي) و 25 دانش پژوه در سطح سه (كارشناسي ارشد) با گرايش تاريخ تشيع به تحصيل مشغول مي شوند.

حجت الاسلام" حسين حسيني مقدم" افزود: با مجوز شوراي عالي حوزه از بهمن ماه نيز گرايش تاريخ ايران در مقطع كارشناسي ارشد در اين مركز ايجاد خواهد شد. همچنين مقدمات تشكيل دوره دكتري تاريخ اسلام نيز در دست اقدام است.

وي اضافه كرد: با موافقت دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه و مركز مديريت حوزه هاي علميه، فعاليت هاي اجرايي مركز تخصصي تاريخ اسلام بر پايه سياست ها و مصوبات شوراي عالي حوزه توسط دفتر تبيلغات اسلامي حوزه علميه قم اجرا مي شود.