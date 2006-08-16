به گزارش خبرنگار مهر، درحالي كه ازدقايقي ديگر ديدار تيم هاي ملي فوتبال ايران و سوريه در ورزشگاه آزادي آغازخواهد شد ، دبير فدراسيون فوتبال با حضور در جمع خبرنگاران به تماشاي اين ديدار خواهد پرداخت.

حاشيه

* استقبال تماشاگران از اين ديدار نسبت به بازي با امارات بسيار بيشتر است و نزديك به 25 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي حضور دارند .

* تعداد اندكي از تماشاگران استقلال با در دست داشتن پرچم هاي اين تيم به ورزشگاه آمده بودند اما ساير تماشاگران پرجم سه رنگ ايران را در دست دارند.

* مهدي مهدي كيا به عنوان كاپيتان جديد تيم ملي فوتبال كشورمان در اين ديدار به ميدان خواهد رفت.

* مسئولان ورزشگاه آزادي از طريق نصب پلاكارد و تابلوي ورزشگاه آزادي پيروزي نيروي مقاومت حزب الله در لبنان را تبريك گفتند.