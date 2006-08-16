به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه هندوستان تايمز با اعلام اين مطلب نوشت : اين ديدار ظاهراً براي نهايي كردن پاسخ دولت به اين مسئله صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، روز گذشته دانشمندان هند در نامه اي از پارلمان اين كشور درخواست كردند تا اين مسئله را تضمين كنند كه تصميمات اتخاذ شده از سوي آنها مانع از امكان توسعه و تعقيب فناوري هسته اي كشور نشود و توافق اين كشور با آمريكا به آينده انرژي در هند آسيب نرساند.



در اين نامه آمده است : در حالي كه كشور و پارلمان درباره توافق دهلي- واشنگتن گفتگو مي كنند، ما وظيفه داريم تا درباره تاثير احتمالي آن بر علوم و فناوري هسته اي و همچنين تاثير آن بر امنيت انرژي در كشور هشدار دهيم.

ديدار امروز نخست وزيرهند با دانشمندان و متخصصان اين كشور در حالي است كه قرار است پارلمان اين كشور توافق هسته اي كشورشان با آمريكا را مورد گفتگو قرار دهد.

"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلي نو توافقي را با "مانموهان سينگ" نخست وزير هند صورت داد و براساس اين توافق كه پايه هاي آن در 18 جولاي سال 2005 (27 تير 1384) صورت گرفت، آمريكا متعهد شد تا به هند تكنولوژي هسته اي بدهد.

گرچه اين توافق با مخالفتهايي رو به رو بود و نمايندگان آمريكا آن را در 5 مرداد سال جاري مجلس نمايندگان آمريكا اين توافق را تصويب كردند، اما برخي از طيف ها در كنگره آمريكا از اين نظركه اين توافق را مخالف قوانين هسته اي كشورشان و همچنين معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي مي دانند در صدد اعمال پيش شرطهاي جديد هستند كه دولت هند نيز مخالفت خود را با آن اعلام كرده است.

همچنين گفته مي شود كه " آنيل كاكودكار"رئيس كميسيون انرژي اتمي هند نيز در جلسه مشترك نخست وزير با دانشمندان حضور خواهد داشت.

دانشمندان هسته اي هند همچنين خواستار ادامه فعاليت هاي هسته اي يعني تحقيق و توسعه شدند.