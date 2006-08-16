به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رئيس دانشگاه تبريز در گفتگو با مهر گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري برنامه كاري بسيار مفيد و مورد نياز دانشگاه ها و مكنون قلبي و حرف دل اكثر روساي دانشگاه ها بود كه ايشان بسيار عالمانه و مدبرانه توانستند آنها را با نگاهي جامع در كنار يكديگر ببينند و به عنوان برنامه كاري دانشگاه ها ارائه كنند.

دكتر "محمد حسين سرورالدين" افزود: فرمايشات مقام معظم رهبري نياز به مطالعه و تشكيل جلسات بيشتر دارد و ضروري است تا كميته هاي كاري تشكيل شود و برنامه هايي اجرايي در راستاي عملياتي كردن ايده هاي ايشان تشكيل شود.

وي اضافه كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري نكاتي استراتژيك براي نهاد دانشگاه بود و رئيس جمهور نيز پس از ديدار روساي دانشگاه ها با مقام معظم رهبري بر عملياتي شدن فرمايشات ايشان تأكيد كرد.

رئيس دانشگاه تبريز اظهار داشت: بر روي فرمايشات مقام معظم رهبري بايد تأمل، مطالعه و بررسي صورت گيرد و نكات بيشتري از دل اين بيانات استخراج شود و در راستاي پيشرفت امور دانشگاه به كار بسته شود.

رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان نيز گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري بسيار جامع بود و مطالب تسلط ايشان بر مسائل دانشگاه ها را نشان مي داد. اين جاي بسي افتخار است كه مقام معظم رهبري در جريان حتي جزئيات وضعيت دانشگاه هاي كشور بودند.

دكتر "اردشير خزاعي" افزود: مقام معظم رهبري از وضعيت بنياد ملي نخبگان راضي نبودند و گله داشتند كه تاكنون آن كاري كه بايد انجام مي شده صورت نگرفته و حركتي جدي در خصوص امور نخبگان اجرا نشده است.

وي اضافه كرد: مقام معظم رهبري در خصوص حوانان و فارغ التحصيلان تأكيد داشتند دانشجويي كه فارغ التحصيل مي شود بايد فرصت كار داشته باشد لذا بايد فكري اساسي براي اين مقوله بايد انجام شود.

رئيس دانشگاه بوعلي همدان اظهار داشت: مقام معظم رهبري در خصوص علوم پايه و علوم انساني سفارش كردند كه اين علوم اساسي به فراموشي سپرده نشود و دكتر احمدي نژاد نيز تأكيد داشتند كه فرمايشات مقام معظم رهبري با شتاب بيشتري عملياتي شود.



سخنان مقام معظم رهبري قله اي است كه توسط دانشگاه ها بايد فتح شود

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان نيز گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع روساي دانشگاه ها يك سخنراني مبسوط و ارزشمند بود كه همانند يك قله بايد توسط دانشگاه ها فتح شود.

دكتر "اميري" افزود: روساي دانشگاه هاي كشور توسط مقام معظم رهبري مكلف به زمينه سازي در خصوص تبلور هر چه بيشتر علم در زندگي مردم شدند.

وي افزود: در جايي كه براي هر امري يك طرح جامع تصويب مي شود مقام معظم رهبري وزارت علوم را مكلف به تدوين طرح جامع علمي كشور كردند كه اين مقوله براي اولين بار در كشور مطرح مي شد.

رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان اظهار داشت: مقام معظم رهبري پيرو چندين بار صحبتي كه در خصوص حمايت از نخبگان داشتد اين بار نيز بسيار جدي در اين حوزه سخن گفتند و اظهار گلايه كردند از اينكه بنياد ملي نخبگان به خوبي پيش نرفته است.

دكتر "اميري" افزود: مقام معظم رهبري در قالب تمثيلي به روساي دانشگاه ها توصيه كردند كه آگاه باشند و ضمن اينكه با رأفت و رحمت با مسائل برخورد مي كنند آگاهانه اجازه ندهند تخلفي صورت گيرد.



رهبري خودكفايي در توليد علم را لازمه بومي شدن علم دانستند

به گزارش مهر رئيس دانشگاه اروميه نيز در اين گفت: فرمايشات مقام معظم رهبري بسيار كارشناسانه بود و در عين اينكه مطالب اساسي و اصولي دانشگاه ها را عنوان كردند خيلي ريز به مسائل مهم دانشگاهي توجه داشتند.

دكتر "صدقي" افزود: مقام معظم رهبري با اشاره به ريز برنامه هاي اصلي رشد علم در كشور اشاره كردند و خودكفايي در توليد علم را لازمه بومي شدن علم و بهره گيري مستقيم مردم از دستاوردهاي علمي عنوان كردند.

وي اضافه كرد: مقام معظم رهبري ضمن اينكه بر لزوم ترسيم طرح جامع علمي در كشور تأكيد داشتند، توصيه كردند به تمام علوم به صورت يكسان نگاه شود تا علوم اساسي مانند علوم پايه و علوم انساني عقب نيافتند.

رئيس دانشگاه اروميه اظهار داشت: مقام معظم رهبري نكته اي را اشاره كردند كه 8 سال مبتلا به دانشگاه هاي كشور بوده است و ناظر بر آن بخشي از فرمايشات ايشان است.

وي اضافه كرد: رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند: دانشجو بايد از نظر سياسي طوري تربيت شود كه مقالطه سياسي را با مسائل سياسي حقيقي امروز جهان به سرعت تشخيص دهد كه اين نكته در 8 سال گذشته در دانشگاه مورد توجه نبوده است.



رهبري بر شكل گيري هر چه سريعتر بنياد ملي نخبگان تأكيد كردند

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس نيز به مهر گفت: در ديدار روساي دانشگاه هاي سراسر كشور با مقام معظم رهبري، ايشان بر شكل گيري هر چه سريعتر بنياد ملي نخبگان تأكيد كردند.

دكتر "فرهاد دانشجو" در خصوص بيانات مقام معظم رهبري اضافه كرد : در اين جلسه چند مطلب با موضوعات جلسات گذشته متفاوت بود و تازگي داشت. بحث نياز كشور و آموزش عالي به نقشه جامع علمي كشور نمونه اي از اين مباحث بود و ضرورت تهيه اين نقشه از وزاري علوم و بهداشت خواسته شد.

وي اظهار داشت: مقام معظم رهبري بر برنامه هاي مشخص در زمينه دستيابي به چشم انداز بيست ساله تأكيد كردند و نقشه جامع علمي را از اين بعد حايز اهميت دانستند.

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس، پارك هاي علم و فناوري و ارتباط جامعه دانشگاهي با خارج از دانشگاه ها را از ديگر موضوعات مورد بحث در اين جلسه ذكر كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأكيد بر ضرورت همكاري وزارت خانه هاي علوم و بهداشت با بنياد ملي نخبگان يادآور شدند كه بايد براي تشكيل اين بنياد هر چه زودتر اقدام كرد.

وي به اهميت وجود بنياد نخبگان از منظر دانشگاهيان اشاره كرد و افزود: تعريف و وظايف بنياد ملي نخبگان براي جامعه دانشگاهي مشخص نيست و اگر چه ضرورت حمايت از نخبگان بر همگان روشن است، اما چگونگي اين حمايت و راهكارهاي اجرايي آن براي جامعه دانشگاهي مجهول است بنابراين بهتر است اطلاع رساني كافي در اين زمينه صورت گيرد.

دانشجو اظهار داشت: همچنين در جلسه روز گذشته مقام معظم رهبري به جريان هاي دانشجويي اشاره كردند و تأكيد داشتند كه تحرك سياسي در بين دانشجويان لازم است اما بايد از سياسي كاري در دانشگاه جلوگيري كرد.

وي خاطر نشان كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي مانند هميشه اهتمام به ارتقا و رتبه بندي صحيح اعضاي هيات علمي را از جامعه دانشگاهي خواستار شدند.





رهبري دانشگاه ها را نيازمند جهش هاي مكرر براي جبران عقب افتادگي ها دانستند

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز گفت: فرمايشات روز گذشته مقام معظم رهبري بسيار همه جانبه و راهگشا بود. ايشان در خصوص تكيه به علم و علم محور بودن دانشگاه سخن گفتند و دانشگاه ها را به آن دعوت كردند.

دكتر "محمد هادي ايمانيه" افزود : ايشان بر اين مسئله تأكيد كردند كه دانشگاه ها نيازمند جهش هاي مكرري هستند تا عقب افتادگي 200 ساله كشور در بحث هاي علمي به سرعت جبران شود.

وي اظهار داشت: تأكيد ايشان اين بود كه ما به عنوان مسئولين دانشگاه ها و وزارت بهداشت موظف هستيم تا زمينه رشد علمي و شكوفايي استعدادهاي دانشجويان را فراهم كنيم .

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز ياد آور شد: مقام معظم رهبري بر توسعه دانشگاه ها در دو بعد كمي و كيفي تأكيد كردند و ياد آور شدند به بهانه توسعه كيفي دانشگاه ها از توسعه كمي دانشگاه ها خودداري نكنيد.

وي گفت: ايشان بر توسعه رشته هاي تحصيلات تكميلي مانند كارشناسي ارشد و دكتري تأكيد كرده و تصريح كردند كه تعداد دانشجويان اين رشته ها هنوز در كشور كم است و بايد درصد اين دانشجويان افزايش پيدا كند.

ايمانيه با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري بر افزايش بودجه هاي پژوهشي دانشگاه ها گفت: ايشان گلايه كردند كه به بحث بنياد نخبگان بي توجهي شده و تاكنون تشكيل نشده است.

وي اظهار داشت: ايشان بر بحث هاي فرهنگي تأكيد كردند به گونه اي كه بايد دانشجويي كه وارد دانشگاه مي شود، خروجي آن بهتر از ورودي باشد و ارتقاي ديني و فرهنگي بهتري پيدا كرده باشد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز يادآور شد: مقام معظم رهبري تأكيد كردند كه دانشجويان بايد اهل تحليل سياسي باشند تا پس از آنكه مديريت كشور به آنها سپرده شد فريب نخورند.





رهبري تاكيد داشتند علم محوري بايد گفتمان مسلط بر جامعه باشد

دكتر سيد محمد حسيني معاون وزير علوم در گفتگو با مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع روساي دانشگاه ها گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين نشست بر علم محوري و فعاليت جدي بنياد ملي نخبگان تاكيد بسيار داشتند.

دكتر "سيد محمد حسيني" افزود: آيت الله خامنه اي در اين مراسم بر اهميت علم تأكيد ورزيدند و استعدادهاي جوانان ايراني رابالاتر از متوسط استعداد جهاني ارزيابي كردند. ايشان فرمودند پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد رشته ها، دانشجويان و اساتيد در دانشگاه ها افزايش قابل توجهي يافته است.

مقام معظم رهبري فوريت فعاليت هاي اجرايي بنياد ملي نخبگان را خواستار شدند

وي اظهار داشت: آيت الله خامنه اي در اين ديدار تأكيد كردند علم محوري بايد گفتمان مسلط بر جامعه باشد.

معاون وزير علوم افزود: مقام معظم رهبري فوريت فعاليت هاي اجرايي بنياد ملي نخبگان را خواستار شدند و تأكيد كردند در اين بنياد بايد اقدامات اساسي صورت گيرد.

وي گفت: همچنين ايشان بكارگيري فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي و پژوهشي را ضروري دانستند و افزودند بايد به رشته هاي دانشگاهي به صورت متوازن نگريست تا برخي رشته ها مانند علوم انساني در حاشيه قرار نگيرند.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم افزود: ايجاد فضاي ديني و فرهنگي در دانشگاه ها نيز از ديگر مواردي بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار بر آن تاكيد كردند.

سخنان مقام معظم رهبري دغدغه هاي ذهني دانشگاهيان است

به گزارش مهر، رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم گفت: سخنان مقام معظم رهبري در جمع روساي دانشگاه ها مصداق اين موضوع بود كه ايشان دغدغه هايي كه در ذهن ما وجود دارد را با زباني شيوا بازگو كردند.

دكتر "بهروز براتي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص بيانات مقام معظم رهبري در جلسه روز گذشته با روساي دانشگاه هاي سراسر كشور گفت: همين مسئله كه ايشان تأكيد كردند كه ارزشيابي اساتيد نبايد به نوشتن چند مقاله محدود شود و بايد مقوله هاي ديگري همچون توجه به ابعاد ديني و مسائل آموزشي دانشجويان را در اين ارزشيابي دخيل دانست، بسيار مهم بود.

وي ياد آور شد: مقام معظم رهبري همچنين بر توسعه رشته هاي پزشكي در همه ابعاد كمي و كيفي نيز تأكيد كردند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم گفت: نكته قابل توجه در اين ديدار اين بود كه مقام معظم رهبري مانند فردي كه سال هاي بسياري در محيط دانشگاه به تدريس مشغول است به اتفاقات درون دانشگاه ها تسلط داشتند.

نقشه جامع علمي كشور در زمينه علوم پزشكي تهيه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "كامران باقري لنكراني" نيز با اشاره به صحبت هاي روز گذشته مقام معظم رهبري در جمع روساي دانشگاه ها گفت: يكي از مباحثي كه در اين اجلاس پيگيري شد اين بود كه سعي كنيم فرمايشات مقام معظم رهبري را تبديل به برنامه هاي عملياتي كنيم. براي اين كار گروه هايي معين شدند تا اين مطالب را با جديت پيگيري كنند و بتوانيم ظرف مدت چند ماه آينده آن را در نظام آموزشي خود اجرا كنيم.

وي در مورد سخنان مقام معظم رهبري در خصوص تهيه نقشه جامع علمي كشور گفت: در همين خصوص كميته هاي راهبردي كه از چند ماه پيش در وزارت بهداشت تشكيل شده اند در اين اجلاس جلساتي را تشكيل دادند و تلاش شد با استفاده از رهنمودهاي ايشان اين كميته ها را دقيقاً در همين جهت فعال كنيم.

كميته هاي راهبردي وزارت بهداشت در جهت فرمايشات رهبري فعال مي شوند

لنكراني افزود: گروه ديگري معين شدند تا به صورت كلي تر به اين موضوع بپردازند و نقشه علمي كه ايشان دستور دادند را حداقل در عرصه علوم پزشكي مورد توجه قرار دهند.

وزير بهداشت خاطرنشان كرد: بحث توجه به تحقيقات علوم پايه، تحقيقات دانشجويي، تحقيقات معطوف به نتيجه و براي پاسخ به نيازهاي اجتماع از جمله مطالبي بود كه مورد توجه قرار گرفته است.

وي ياد آور شد: فرمايشات مقام معظم رهبري در مجموع نشاط ويژه اي را به فضاي آموزشي و تحقيقاتي كشور داد كه آثار پر خير و بركتي خواهد داشت.