دكتر حسن خالقي - معاون آموزشي وزارت علوم

دكتر "حسن خالقي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: بر اساس بخشنامه اي كه معاونت آموزشي وزارت علوم به رياست سازمان سنجش ارسال كرده است، پذيرفته شدگان آزمون سراسري واجد شرايط اجازه دارند در صورت تمايل در يكي از انتخاب هاي بعدي در استان محل اقامت خود كه حد نصاب قبولي در آن رشته را كسب كرده اند، به عنوان دانشجوي انتقالي نامنويسي كنند.

وي اظهار داشت: بنابراين داوطلبي كه به عنوان مثال در رشته مهندسي مكانيك در استاني خارج از محل اقامت خود بر اساس اولويت هاي انتخاب رشته پذيرفته شده است مي تواند با اطلاع از رشته هاي پذيرفته شده در استان بومي و در صورت پذيرش در يكي از اين رشته ها، از انتخاب اول خود صرف نظر كرده و در اين رشته ها ادامه تحصيل دهند.

معاون آموزشي وزارت علوم در خصوص بحث نقل و انتقال دانشجويان گفت: وزارت علوم پيش از انتخاب رشته به داوطلبان اعلام كرد كه به اميد آئين نامه نقل و انتقال انتخاب رشته نكنند و اين اطلاع رساني به نفع داوطلبان بوده تا آگاهانه رشته هاي مورد علاقه خود را انتخاب كنند.

وي ادامه داد: لذا عدالت علمي نيست كه داوطلبي را كه با امتيازي كم در دانشگاهي دور افتاده تر پذيرفته شده به دانشگاه و رشته اي بهتر منتقل كرد. نقل و انتقال تنها در شرايطي خاص بر طبق آئين نامه موجود كه سال ها اجرا شده است با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد انجام مي شود.

خالقي گفت: بنابراين بخشنامه سال گذشته نقل و انتقال دانشجو مربوط به سال قبل بوده اما آئين نامه نقل و انتقال كماكان به قوت خود باقي است و لغو نشده است.

وي اظهار داشت: وزارت علوم جهت دسترسي داوطلبان به آموزش عالي بومي ضوابط را براي پذيرش بومي اصلاح كرده است و در اين راستا پذيرش بومي در دوره هاي شبانه را تا 90 درصد و پذيرش بومي در دوره هاي پيام نور را تا 100 درصد افزايش داده است. همچنين بر اين اساس دانشگاه هاي غير انتفاعي را در كل كشور توزيع كرده است.