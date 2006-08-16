به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "منصور كبگانيان" در نهمين نشست كميسيون دائمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در جمع خبرنگاران گفت: هفته پژوهش اولين مطلبي بود كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شد به طوريكه پيشنهادات امروز بيش از 60 درصد تحول را در هفته پژوهش سال جاري خواهد داشت.

پس از گذشت 5 ماه هنوز وضعيت بودجه هاي پژوهشي شفاف نيست

وي اظهار داشت: همچنين در اين جلسه تمامي معاونين وزارتخانه ها از وضعيت اعتبارات تحقيقاتي در سال جاري گلايه داشتند. البته رهبر معظم انقلاب هم در ديدار خود با روساي دانشگاه ها گلايه خود را از اين موضوع اعلام كرده بودند.

معاون پژوهش و فناروي وزارت علوم گفت: مقام معظم رهبري اعلام كردند 45 درصد توليد ناخالص ملي سهم پژوهش كل كشوربرنامه ريزي شده است. بررسي هاي ما نيز نگران كننده است و كمتر از اين ميزان را برآورد مي كند.

وي اظهار داشت: مقرر شد تيمي به طور دقيق آماري را كه مربوط به بودجه پژوهش امسال است، شفاف سازي كند. با توجه به اينكه اكنون 2 تا 3 هفته است قانون بودجه منتشر شده و اين امر جاي گلايه دارد كه پس از گذشت 5 ماه هنوز وضعيت بودجه هاي پژوهشي شفاف نيست و در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد.

اميدواريم با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در متمم بودجه بخشي به پژوهش اختصاص يابد

كبگانيان ابراز اميدواري كرد: با توجه به اينكه مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه پائين آمدن اين رقم خلاف قانون است، در متمم بودجه براي اين موضوع برنامه ريزي صورت گيرد.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: رياست جمهوري نيز قول داده اند سهم پژوهش در متمم بيشتر شود. در غير اين صورت در زمينه پژوهش در حال سقوط هستيم.

وي با اشاره به موضوع كميته هاي تخصصي در نشست كميسيون دائمي اظهار داشت: در اين جلسه 8 كميته تخصصي انرژي، حمل و نقل و عممران، كشاورزي آب و منابع طبيعي، صنايع معادن و ارتباطات، دفاع و امنيت ملي و سياست خارجي، فرهنگ و اجتماع، مديريت اقتصاد و بازرگاني و سلامت امنيت و رفاه اجتماعي و دو كميته ويژه هماهنگي اولويت هاي كلي و كميته سياست هاي علم و فناوري تصويب شد.