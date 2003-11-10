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۱۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۱۷

يك مسئول در سازمان بازنشستگي كشوري در گفتگو با "مهر " :

بيمه تكميلي درمان ، براي بازنشستگان اجباري نيست

بيمه تكميلي درمان ، براي بازنشستگان اجباري نيست

معاون مدير كل فرهنگي اجتماعي سازمان بازنشستگي كشوري گفت : بيمه تكميلي درمان براي بازنشستگان اختياري است و اجباري در خصوص بيمه شدن بازنشستگان وجود ندارد .

پور نعمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بازنشستگان در هر زمان مي توانند خود را از تحت پوشش بيمه تكميلي خارج كنند و حتي  در سال 4 ماه مهلت دارند كه انصراف خود را اعلام كنند و حتي اگر پس از انصراف بخواهند تحت پوشش قرار گيرد اين امكان براي بازنشسته  فراهم است .

وي اظهار داشت : بازنشستگاني كه به دلخواه خود تحت پوشش بيمه تكميلي درمان قرار مي گيرند ، تنها 8 دهم درصد در ماه  از حقوق آنها كسر مي شود و افزون بر بازنشستگان، همسر و  فرزندان زير 20 سال آنها تحت پوشش قرار مي گيرند .

وي در خصوص نارضايتي بازنشستگان از بيمه تكميلي گفت :  بازنشسته اي كه در ماه 80 هزار تومان حقوق دريافت مي كند  تنها 640 تومان در ماه بابت حق بيمه پرداخت مي كند  ، بنا براين هزينه چنداني از حقوق آنها كم نمي شود اما به دليل هزينه هاي بالا و مشكلات زندگي  راضي نيستند تا هزينه اي از حقوق آنها كسر شود .

کد مطلب 36786

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