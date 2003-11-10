بيمه تكميلي درمان ، براي بازنشستگان اجباري نيست

پور نعمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بازنشستگان در هر زمان مي توانند خود را از تحت پوشش بيمه تكميلي خارج كنند و حتي در سال 4 ماه مهلت دارند كه انصراف خود را اعلام كنند و حتي اگر پس از انصراف بخواهند تحت پوشش قرار گيرد اين امكان براي بازنشسته فراهم است .

وي اظهار داشت : بازنشستگاني كه به دلخواه خود تحت پوشش بيمه تكميلي درمان قرار مي گيرند ، تنها 8 دهم درصد در ماه از حقوق آنها كسر مي شود و افزون بر بازنشستگان، همسر و فرزندان زير 20 سال آنها تحت پوشش قرار مي گيرند .

وي در خصوص نارضايتي بازنشستگان از بيمه تكميلي گفت : بازنشسته اي كه در ماه 80 هزار تومان حقوق دريافت مي كند تنها 640 تومان در ماه بابت حق بيمه پرداخت مي كند ، بنا براين هزينه چنداني از حقوق آنها كم نمي شود اما به دليل هزينه هاي بالا و مشكلات زندگي راضي نيستند تا هزينه اي از حقوق آنها كسر شود .