به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، آيت الله تسخيري دبيركل مجمع كه صبح امروز در جمع نمايندگان رسانه ها سخن مي گفت، افزود: نوزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي امسال با موضوع مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي ، حقوق، وظايف ، مشكلات و راهكارها با حضور 150 عالم، متفكر و صاحب نظر از 50 كشور جهان، در روزهاي 29 تا 31 مرداد ماه در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شود.

وي افزود: كنفرانس وحدت در مهمترين هدف خود به ايجاد زمينه هاي اتحاد و همبستگي در جهان اسلام مي پردازد و امسال نيز اين كنفرانس با محورهاي موقعيت و نقش مسلمانان در نقاط مختلف جهان و تعامل بين اقليت هاي مسلمان و جهان اسلام به بررسي مشكلات حقوق و وظايف مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي مي پردازد.

آيت الله تسخيري در مورد تعداد مقالات ارسالي به اين كنفرانس گفت: تاكنون صد مقاله در موضوعات، ديدگاه اسلام نسبت به اقامت اقليت و مهاجران در كشورهاي غير اسلامي ، نگاه قوانين بين المللي به مسئله اقليت ها، حقوق و وظايف فردي، اجتماعي و سياسي و اقتصادي مسلمانان در كشورهاي غير اسلامي و نقش اقليت هاي مسلمان در حمايت از مسائل جهان اسلام به اين كنفرانس رسيده است كه تا 150 مقابله نيز افزايش خواهد يافت.

وي به حضور علماي شيعه و سني عراق در اين كنفرانس اشاره كرد و اظهار داشت: ميثاق شرف به عنوان ريسمان شرافتمندانه براي حل و پايان دادن به مشكلات عراق بين اين علما بسته خواهد شد.

تسخيري عمق و توجه دادن به ابعاد پيروزي حزب الله لبنان در منطقه را از اهداف كنفرانس وحدت امسال دانست و گفت: علما و رهبران ديني بعضي كشورها كه در فتوايي عليه حزب الله در صدد تفرقه افكني در امت اسلامي بودند، در پي پيروزي حزب الله به اهداف خود نرسيدند.

وي در مورد برگزاري نشست هاي تخصصي در رابطه با مسائل فلسطين و لبنان گفت: اين جلسات به منظور اشاعه پيروزي حزب الله لبنان و تشريح ابعاد اين پيروزي در بين ملت ها برگزار مي شود.

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به برپايي نمايشگاه كتاب پيرامون تريب مذاهب اسلامي و اقليت هاي مسلمان در كشورهاي غيراسلامي در حاشيه كنفرانس وحدت اشاره كرد و اظهار داشت: در اختتاميه كنفرانس ، مراسم دومين دوره انتخاب كتاب سال تقريب به منظور تحليل از انديشمندان اهل قلم كه به نشر فرهنگ تقريب و تقويت اخوت و وحدت ميان مسلمانان جهان پرداخته اند و برگزيدگان كتاب سال در سه حوزه تاليف ، تحقيق و تصحيح و ترجمه با اهداي لوح يادبود و هدايا تجليل به عمل خواهد آمد.

وي با اشاره به همزماني برگزاري كنفرانس وحدت با هفته جهاني بزرگداشت مساجد يادآور شد: نقش محوري مساجد در كشورهاي غير اسلامي در اين كنفرانس نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.