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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۰۶

آلمان خواستار تجديدنظر سوريه درباره نقش منطقه اي شد

فرانك والتر اشتاين مايرز وزير امور خارجه آلمان پس از لغو سفر خود به دمشق از سوريه خواست در ايفاي نقش منطقه اي خود تجديدنظر كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير خارجه  آلمان پس از خاتمه ديدار با همتاي سعوديش در جده به خبرنگاران گفت : ما بايد اكنون منتظرعلامت هاي سوريه بمانيم تا روشن شود آيا اين كشور آمادگي براي تجديد نظر نقش خود در آينده را دارد يا خير. وي همچنين بر ضرورت شركت دادن سوريه در تلاشهاي صلح جهاني تاكيد كرد .

درهمين حال، سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان ابراز اميدواري كرد كه سوريه وحدت عربي را حفظ كند . وي همچنين تصريح كرد برلين و رياض به ايجاد صلح و ثبات در منطقه اميدوارند و مي خواهند اروپا نقش مهمي را در اين چارچوب ايفا كند.

وزير خارجه عربستان افزود : تقويت دولت لبنان تنها راهي است كه اجازه برداشتن گام را مي دهد. وي هدف ازسرگيري مذاكرات صلح در خاورميانه را بررسي مشكلات واقعي منطقه عنوان كرد .

 وزير امور خارجه آلمان سفر روز گذشته خود به سوريه را در پي سخنان بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور لغو كرد.  وي در امان پايتخت اردن گفت : اظهارات رئيس جمهوري سوريه باعث همكاري منفي مي شود كه به هيچ شكل به رويارويي با چالش هاي كنوني وغنيمت شمردن فرصت در خاورميانه كمك نمي كند.

بشاراسد رئيس جمهوري سوريه پيشترگفته بود به دليل سياست دولت آمريكا پيش بيني نمي كند به زودي به صلح با دشمن اسرائيلي دست يابد.

کد مطلب 367867

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