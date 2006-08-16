به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، ابوترابي فرد در اين ديدار بر لزوم تقويت نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت جهاني تاكيد كرد و گفت: متاسفانه سازمان ملل در حوادث اخير لبنان كارايي لازم براي حفظ صلح و امنيت و جلوگيري از تجاوز به خاك اين كشور نداشت.

وي افزود: بايد در جهت افزايش اقتدار و كارايي اين نهاد بين المللي و جلوگيري از تلاش قدرت هاي بزرگ براي مصادره اين سازمان در جهت منافع خود حداكثر توان خود را بكار گرفت تا اين نهاد مهم بين المللي به معناي واقعي مدافع صلح و امنيت بين المللي و حقوق ملتهاي جهان باشد.

نايب رئيس مجلس در ادامه گفت: جمهوري اسلامي ايران بر اساس باورهاي اعتقادي از صلح و امنيت بين المللي، جلوگيري از پايمال شدن حقوق انسانها و ظلم و تعدي به جوامع انساني دفاع مي كند.

وي در ادامه با اشاره به تشكيل هفتمين اجلاس انجمن مجالس آسيايي براي صلح - در تهران خاطرنشان كرد: اين نهاد بين المللي در طول ساليان متمادي قدم هاي موثري براي گسترش صلح در آسيا و تحكيم روابط دولتها و ملتهاي اين قاره، قرار گرفتن آسيا در جايگاه شايسته خود در معادلات جهاني و يكپارچگي و وحدت در اين قاره برداشته است.

وي افزود: قاره آسيا ازظرفيت هاي بالاي انساني، فرهنگي و اقتصادي برخوردار است كه در رشد و توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه بين المللي و گسترش صلح در سطح كره خاكي و مقابله با يكجانبه گرايي قدرتهاي بزرگ نقش موثري خواهد داشت.

اوبستي هماهنگ كننده نهادهاي سازمان ملل در تهران نيز در اين ديدار با استقبال از همكاري نهادهاي مختلف اين سازمان با انجمن مجالس آسيايي براي صلح، گزارشي از فعاليت ها، اهداف و طرحهاي مختلف نهادهاي سازمان ملل در تهران ارائه كرد.

وي همچنين بر نقش حمايتي اين سازمان براي توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي كشورهاي مختلف تاكيد كرد.