ايران در نيمه اول مقابل سوريه متوقف شد / تيم ملي در زدن ضربات آخر ناموفق بود

به گزارش خبرنگارمهر، از گروه دوم رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي آسيا عصر امروز تيم ملي فوتبال كشورمان در دومين ديدار خود در اين گروه به مصاف تيم ملي سوريه رفت كه عليرغم برتري در نيمه اول و تداركات حملات گسترده به روي دروازه حريف در نيمه اول به تساوي بدون گل دست يافت .



در اين ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان با تركيب طالب لو ، فكري ، شكوي ، صادقي ، نيكبخت واحدي ، معدنچي ، تيموريان ، نكونام ، مهدوي كيا ، خطيبي و عنايتي به ميدان رفت كه نسبت به داشته هاي تيم ملي تركيب منطقي به نظر مي رسيد .



در اين ديداركه درحضور بيش از 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي و به قضاوت "ايرماتوف" از ازبكستان برگزار شد ، تيم ملي فوتبال كشورمان در نيمه اول تاحدودي ناهماهنگ و سنگين نشان داد و اكثر حملات تيم ملي تنها تا پشت محوطه جريمه حريف ادامه مي يافت .



حركت پا به توپ مهدوي كيا و ضربه بغل پاي او بهترين موقعيت تيم ملي در نيمه اول بود كه "بلهوس" دروازه بان سوريه به سختي توپ را كنترل كرد . مهدوي كيا يكبار هم روي ضربه كاشته دروازه سوريه را تهديد كرد كه توپ با فاصله ناچيزي از بالاي دروازه به بيرون رفت .



حركت هاي پا به توپ عنايتي و خطيبي از ديگر فرصت هاي تيم ملي در نيمه اول بود كه با هوشياري مدافعين و دروازه بان سوريه بي نتيجه ماند .



در نيمه اول تيم سوريه در اغلب دقايق چهره تدافعي داشت و در ضد حملات بدنبال فرصت هاي گلزني بود كه حضور ثابت محمود فكري و صادقي در خط دفاعي باعث شد حريف كمتر به اهداف تاكتيكي خود دست يابد .