محمد عليپور مامور تشكيل سازمان ورزش همگاني شد

مهندس مهرعليزاده با تاكيد برتشكيل هر چه سريعتر سازمان ورزش همگاني به عنوان گام نخست در اجراي طرح جامع واهميت آن به رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني گفت: اجراي طرح جامع خود درنخستين الويت كار سازمان است. پرداختن به ورزش همگاني در اولين قدم طرح جامع نيز بيانگر اهميت ويژه اين بخش از ورزش است لذا اينجانب نيز اميدوارم جنابعالي با بهره گيري ازتجربيات چندين ساله خود در ورزش و بخصوص ورزش همگاني بتوانيد مناسبترين ساز وكار را براي تشكيل سازمان ورزش همگاني ارايه نمايند.

محمد عليپور رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني گفت: پس از تدوين طرح جامع وجايگاه ويژه اي كه در اين طرح براي ورزش همگاني در نظر گرفته شد، بنده به اتفاق تعدادي از كارشناسان واهالي فن مطالعه و بررسيهاي فراوان طرح توسعه ورزش همگاني را تهيه وخدمت مهندس مهر عليزاده تقديم كرديم كه خوشبختانه با طرح در شوراي معاونين مورد تصويب قرارگرفت.

وي افزود: مسئوليت بسيار سنگين روي دوش اينجانب گذاشته شد چرا كه سازمان ورزش همگاني يكي از با اهميت ترين و بزرگترين سازمانها در چارت جديد ورزش كشوراست و اميدوارم با همكاري كارشناسان اين رشته ورزشي بتوانيم در راه پيشبرد اهداف نظام جامع تربيت بدني و ورزش كشورگامهاي موثري برداريم.

وي زمان آغاز به كار سازمان ورزش همگاني را از سال 1383 دانست وگفت: دراين مدت بايد چارت تشكيلاتي و نحوه اجراي طرح جديد را مورد بررسي قرار دهيم كه با توجه به مطالعات گذشته ما از همين امروز نيز آمادگي اجراي اين مهم را داريم البته بايد بودجه ها ونحوه همكاري مسئولين ومديران و نيروهاي اجرايي جديد نيز مشخص شود كه فكر نمي كنيم مشكل خاصي دراين خصوص وجود داشته باشد.

رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني و مامور تشكيل سازمان ورزش همگاني در پايان اشاره كرد: موازي با اين امر پيرو دستور رياست محترم سازمان بايد برنامه 4 ساله فدراسيون ورزشهاي همگاني را نيز تهيه و ظرف ماههاي آينده به سازمان ارايه نماييم.