به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر" به استان اردبيل، محمود احمدي نژاد در دومين روز از سفر خود به اين استان با سخنراني در جمع مردم شهرستان كوثر اظهار داشت: همانطور كه خداوند وعده داده است نخواهد گذاشت مظلومان به دست ظالمان از بين بروند. به طوري كه جنگ اسرائيل و لبنان نشان داد خداوند ياور مسلمان و مظلومان است.

وي گفت: از آنجايي كه جوانان لبناني براي خدا قيام كردند ديديم كه چگونه اين جوانان با دست هاي خالي در برابر رژيم تا دندان مسلح پيروز ميدان شدند.

احمدي نژاد افزود: حادثه لبنان يكبار ديگر به جهانيان ثابت كرد كه كشورهايي همچون آمريكا و انگليس كه دم از دموكراسي مي زنند تمامي دروغ است و تنها نشانگر آن است كه اين كشورها با به صدا درآوردن طبل جنگ و كشتار مردم بي دفاع و مظلوم به دنبال آن هستند تا جامعه بشريت را در سلطه خود قرار دهند.

رئيس جمهور گفت: آمريكا و همدستانش با طراحي جنگ براي بوجود آوردن خاورميانه جديد فكر مي كردند كه مي توانند به حمله به لبنان همان كارهايي كه دلشان مي خواست در عراق و افغانستان كردند را بوجود آوردند ولي جوانان غيرتمند و مسلمان لبنان يكبار ديگر مشت محكمي بر دهان آمريكا و انگليس زدند و به آنان و جهانيان اعلام كردند كه هيچ كس نمي تواند در برابر آنان قد علم كند.

احمدي نژاد كه در جمع مردم كوثر استان اردبيل سخن مي گفت، برقراري عدالت و آباداني و اشتغال را از مهمترين برنامه هاي دولت براي كشور برشمرد و افزود: اعضاي هيات دولت در تلاشند با برنامه ريزي هاي دقيق و اختصاص بودجه به استانها، عدالت را به طور كامل و دقيق در استان ها و شهرهاي تابعه آن برقرار سازند.

وي افزايش بودجه براي ادامه طرح سد كوثر، افزايش بودجه اين شهرستان، ايجاد دو ورزشگاه مجزا و مجهز براي دختران و پسران شهرستان كوثر و همچنين ايجاد اشتغال و اجراي طرح هاي عمراني را از مهمترين برنامه هاي دولت براي اين شهرستان عنوان كرد.

رئيس جمهوري خطاب به مديران اين شهرستان گفت: افزايش بودجه شهرستان مخصوص جوانان اين شهرستان و ايران بايد توسط مديران بانكها و ادارات اين شهرستان بدون كاغذ بازي در اختيار جوانان قرار گيرد.

وي همچنين از جوانان شهرستان كوثر خواست تا آستين همت را بالا زنند و با تلاش و كوشش خود شهرستان خود را آبادتر از گذشته كنند.