به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد باقر قاليباف عصرامروز درسومين همايش تجليل از آزادگان شهرداري تهران كه با حضورخانواده هاي تعدادي از آزادگان شهرداري تهران در فرهنگسراي بهمن برگزار شده بود گفت: افتخار ما اين است كه قدر و منزلت شما آزادگان جنگ تحميلي را بدانيم زيرا بدون شك يكي از بهترين دوران زندگي را در سخت ترين شرايط و به دور از دوستان، خانواده و نزديكان خود گذرانده ايد.

وي ادامه داد: اگر امروز در كشور ما اسلام ، انقلاب و آزادي حاكم است ، اين نعمات نشات گرفته از رنج ها و مشقاتي است كه شما متحمل شده ايد.

قاليباف تصريح كرد: بدون شك اگر امروز شاهد موفقيت و پيروزي در هر عرصه اي هستيم اين امر نشات گرفته از وجودآزادگان ، شهدا و امام شهداست و چه ما قدر شناسي كنيم يا نه، اجر شما با خداست.

شهردار تهران تاكيد كرد: اميدارم در سمت خود در مجموعه مديريت شهري بتوانم توفيق خدمت گذاري به خانواده آزادگان مجموعه شهرداري را از بعد مادي و معنوي داشته باشم.

كاشاني عضو شوراي اسلامي شهر تهران نيز در ادامه اين مراسم با اشاره به اقدامي كه از حدود يك سال پيش در مجموعه شوراي شهر تحت عنوان "سرگذشت پژوهي شهداي شهرداري" با تشكيل يك تيم 40 نفره اجرا شده بود، گفت: مجموعه شهرداري تهران 136شهيد را در دوره جنگ تقديم انقلاب كرده است كه در اين زمينه با كمك اين تيم آموزش ديده قرار شد، خاطرات شهداي شهرداري از زبان خانواده آنها در24جلد كتاب تدوين شود.

وي از اجراي اين طرح در مورد آزادگان و همچنين جانبازان شهرداري تهران در مراحل بعدي خبر داد وگفت: 109آزاده در شهرداري تهران داريم كه اميدواريم بتوانيم در فرصت هاي مناسب با جمع آوري خاطرات ارزشمند، مجموعه مدوني از خاطرات اين عزيزان را گردآوري كنيم.