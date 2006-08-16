شخصيت هاي برجسته پاكستاني خواستار كناره گيري مشرف از سمت نظامي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه "داون" چاپ پاكستان، برخي از شخصيت هاي برجسته اين كشور از مشرف درخواست كردند تا سمت نظامي خود را ترك كند و به ديوان عالي كشور اجازه دهد تا از طريق يك متصدي بي طرف دولتي انتخابات را برگزار كند.

"مير بلاخ شر مزاري" متصدي انتخاباتي سابق نخست وزيري، " سجاد عليشاه" و "سعيد اوزامان صديقي" رئيسان سابق قوه قضائيه، "الهي بخش سومر"سخنگوي سابق مجلس پاكستان، و و سيد فخار امام فرماندار پيشين بلوچستان و "ميگوئل اورنگزب " از استان جمله شمال غربي ، "مير تاج محمد جمالي" وزير سابق بلوچستان و "وزير احمد جوگزاي" معاون پيشين رئيس پارلمان در بين امضا كنندگان اين نامه حضور دارند.

آنها در نامه اي خود مي نويسند: حضور يك نفر در هر دو پست فرماندهي ارتش و نخست وزير مي تواند اختلافات و ناهماهنگي هايي بوجود آورد و اين روند در حال حاضر تهديدي جدي براي تماميت ارضي و يكپارچكي و نيكبختي و سعادت پاكستان است.

اين گروه همچنين نگراني خود را از اقدامات ارتش پاكستان در بلوچستان اعلام كرده اند.

ژنرال مشرف 7 سال پيش طي يك كودتاي نظامي بدون خونريزي قدرت را در پاكستان قبضه نمود، دو سال بعد از اين ماجرا قول داد رياست ارتش را واگذار كند ليكن دو سال پيش اعلام نمود 96 درصد مردم پاكستان خواستار آن هستند كه وي به طور همزمان هر دو پست رياست ارتش و رياست جمهوري را بر عهده داشته باشد.

در همان زمان پارلمان پاكستان طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن ژنرال پرويز مشرف، رييس جمهوري اين كشور همزمان در حاليكه سمت رياست جمهوري را در اختيار دارد رياست ارتش را هم بر عهده داشته باشد.

گرچه اين طرح پس از اعتراض هاي پر سر و صداي مخالفان در پارلمان پاكستان به تصويب رسيد، اما مشرف را مجاز مي كند تا سال 2007 هر دو پست را در اختيار داشته باشد.