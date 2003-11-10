حفرچاه هاي نفت درسكوي دلتانا ونزوئلا آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري اينترنيتي ، هوگو چاوز، رييس جمهور ونزوئلا اعلام كرد كه اين كشور تصميم دارد تا پايان ماه نوامبر(آبان ماه سال جاري ) براي كشورهاي خارجي كه در زمينه بهبود اجراي پروژه گازطبيعي سكوي دلتانا فعاليت كرده اند، مجوز صادر كند.

خبرهاي جديد حاكي ازاين است كه فاز3 و5 منطقه ساحلي دلتانا تا پايان سال جاري ازطريق مزايده به شركتهاي خارجي واگذار مي شوند. اين درشرايطي است كه فاز 2 و4 درماه فوريه (بهمن ماه ) به شركت ChevronTexaco ازآمريكا واستاتويل ازنروژ واگذار مي شود.

چاوز گفت: " مراسم صدور مجوز براي كشورهاي خارجي را تا پايان ماه نوامبر(آبان ماه ) برگزارمي كنيم."

"رافائل راميرز"، وزيرمعادن وانرژي ونزوئلا كه دراين نشست رييس جمهور را همراهي مي كرد، گفت : دولت درصدد بوده كه مراسم صدورمجوز را درتاريخ 26 نوامبر( پنجم آذر ماه ) برگزاركند اما اين تاريخ هنوزكاملا تاييد نشده است.

وي در ادامه افزود: شركتهاي ChevronTexaco و استاتويل ازجمله 15 شركت بزرگ انرژي جهان به شمارمي آيند كه ازطريق مزايده تمايلشان را براي در دست گرفتن امور فازهاي 3 و5 اعلام كردند.

ونزوئلا پنجمين صادر كننده نفت خام درجهان به شمارمي رود و درصدد است كه صادرات گاز را نيز از سال 2007 يا 2008 آغازكند.

ونزوئلا تصميم دارد كه درچهار تا شش سال آينده پايانه صادراتي را درشرق اين كشورتاسيس كند كه ازطريق آن سالانه 7/4 ميليون تن گازطبيعي به بازار آمريكا صادر مي شود.

مقامات رسمي اين كشور اعلام كردند كه حفر چاه هاي نفت ازنيمه هاي سال 2004 درسكوي دلتانا آغازمي شود.