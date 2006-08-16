به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، طي مراسمي كه روز گذشته با حضور سردار سيد محمد حجازي حضور فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور، حجت‌الاسلام فصيحي فرمانده سپاه منطقه قم، محمد عرب رييس شوراي اسلامي شهر قم و برخي از مديران و فرماند‌هان استان برگزار گرديد ساختمان جديد سپاه منطقه قم افتتاح شد.

در اين مراسم سردار حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور طي سخناني يكي از دغدغه‌ها و مشكلات سازمان بسيج را زير ساخت‌هاي اين نيرو عنوان كرد و گفت: مسؤولان كشور و استان بايد با كمك رساني به اين نيروي مردمي، مجموعه بسيج را كه متعلق به آحاد مردم است بيشتر ياري كنند. وي كشور ايران را كشوري ثروتمند و داراي منابع غني فراوان عنوان كرد و گفت: ايران با تمام موقعيت‌هاي مالي خود به عنوان كشوري ثروتمند به حساب مي‌آيد و بايد مسؤولان با برنامه ريزي‌هاي صحيح، مشكلات كشور و به ويژه بسيج را بر طرف كنند.

سردار حجازي تصريح كرد: كمك به بسيج يك وظيفه ملي و رسالتي همگاني است. فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيروزي مقتدرانه حزب‌الله لبنان در جنگ عليه صهيونيزم گفت: پيروزي حزب‌الله لبنان يك معجزه‌اي بيش نبود حزب‌الله با نيروي ايمان و اراده خود اسرائيل را شكست داد.

حجازي تأكيد كرد: اسرائيل با تمام امكانات و قواي نظامي خود و آماده بودن شرايط منطقه نتوانست از محبوبيت حزب‌الله در بين تمام مردم جهان كم كند. وي جنگ حزب‌الله و اسرائيل را نقطه عطفي براي حزب‌الله لبنان در جهان و نقطه افول رژيم صهيونيستي و حاميان آن برشمرد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور با اشاره به لزوم اتحاد ميان دولت و مردم اظهار داشت: در دولت‌هايي كه ملت و دولت آن متحد باشند، هيچ ابر قدرتي نمي‌تواند آن كشور دست درازي و تجاوز كند. سردار حجازي عامل پيروزي لبنان را ايمان، آموزش، تربيت، تمرين، رازداري و راه برد استراتژيكي عنوان كرد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج كشور در پايان به كمك 6 ميليارد ريالي بسيجيان به مردم مظلوم لبنان و فلسطين اشاره كرد و گفت: بسيجيان سراسر كشور همراه و همگام با ديگر مردم جهان در كمك‌رساني و آباداني لبنان و فلسطين آمادگي دارند.