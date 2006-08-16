به گزارش خبرنگار"مهر" تيم ملي فوتبال كشورمان پس از تساوي بدون گل درنيمه اول مقابل سوريه ، نيمه دوم با سرعت دادن به بازي و حركت بيشتر از كناره ها ، چهره هجومي تري به خود گرفت و كاملا تيم سوريه را به لاك دفاعي فرو برد .



در اوايل نيمه دوم حركت پا به توپ معدنچي از چپ با ارسال تماشايي او براي خطيبي كامل شد اما خطيبي در حالي تنها دروازه خالي را پيش رو داشت به آرامي به توپ ضربه زد تا "بلهوس" در آخرين لحظه توپ را راهي كرنر كند .



در ادامه فشار حملات تيم ايران از جناحين به روي دروازه سوريه افزايش يافت اما حضور پرتعداد مدافعين سوريه و دروازه بان اين تيم مانع از نتيجه گيري حملات تيم ملي شد .

دقيقه 75 كاظميان به جاي مهدوي كيا و مبعلي به جاي معدنچي به ميدان رفتند تا تيم ملي با نفرات تازه چهره هجومي تري به خود بگيرد و اين تغيير تاكتيك خيلي زود براي تيم ملي نتيجه بخش شد .



دقيقه 80 پاس به بيرون مبعلي براي نكونام در ميانه راه با برخورد به مدافع سوريه تغيير جهت داد تا سرانجام طلسم دروازه سوريه شكسته شود .



پس از اين گل تيم ملي براي حفظ بازي و تك گل برتري خود تاحدودي عقب كشيد و اين فرصت را به مهاجمان سوريه داد تا بي مهابا حمله كنند . دقيقه 84 ضربه كاشته "ماهر سيد" را طالب لو در آخرين لحظه با واكنشي بموقع به كرنر فرستاد . دقايقي بعد اشتباه مدافعين و دروازه بان ما زمينه گل تساوي سوريه را فراهم كرد .



دقيقه 87 ضربه كرنر بازيكنان سوريه روي تير دوم با پرواز بلند "زايد چابو" و خروج اشتباه طالب لو كامل شد تا گل تساوي سوريه در تهران شكل بگيرد و ميهمان با اين گل و كسب يك امتياز خوشحال راهي خانه شود .



در نيمه دوم اين ديدار منصور ، بلهوس و الايا از سوريه و هادي شكوري از ايران از داور كارت زرد دريافت كردند .