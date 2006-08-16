يك منبع آگاه در حزب الله لبنان لحظاتي پيش به خبرنگار گروه بين الملل "مهر" اطلاع داد كه شوراي وزيران لبنان با اتفاق آراء موافقت خود را با مسكوت نگه داشتن مسئله خلع سلاح حزب الله اعلام كرده و مقرر كردند فعلا نيروهاي ارتش لبنان در جنوب رود ليطاني مستقر شوند.

درپي تحركات برخي از گروههاي وابسته به غرب براي تحت فشار قرار دادن حزب الله و سرقت پيروزي هايش از طريق پيش كشيدن مسئله خلع سلاح مقاومت آنهم يك روز پس از پيروزي حزب الله عليه ماشين جنگي رژيم صهيونيستي، فشارهاي مردمي باعث شد تا كابينه لبنان اين مسئله را مسكوت نگاه دارد.

براساس اطلاعاتي كه منبع موثق حزب الله در اختيار "مهر" قرار داد، پافشاري اين حزب بر اصول ثابت خود در دفاع از تماميت ارضي لبنان ديگر جريانها و بخصوص جريانهاي هوادار طرحهاي غربي در كابينه را مجبور كرد فعلا مسئله اعزام نيروهاي ارتش لبنان را به جنوب رود ليطاني مورد بررسي قرار داده و به طور ضمني بپذيرند.