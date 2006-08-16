به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسكندري معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در همايش يكروزه رابطين استاني بنياد دعبل خزاعي افزود:

وي در ادامه به نقش وجايگاه مداحان وذاكران اهل بيت در تداوم فرهنگ اهل بيت وتبيين و تشريح مناسب تاريخ و فرهنگ اسلام اشاره كرد و گفت: دعبل خزايي از جمله ذاكرين اهل بيت است كه افتخار همه مداحان و ذاكرين اهل بيت است .

حجت الاسلام اسكندري با اشاره به اينكه درباره مداحان و ذاكرين تحقيق نشده است كه بتوان با الگو و نمودارهاي مشخص تأثيرگذاري آنها را تشريح كرد، افزود: اما دوست و دشمن مي دانند كه يكي از گروههايي كه توانست به داد فرهنگ شيعي برسد مداحان و ذاكرين هستند. يكي از خاكريزه هايي كه مقابل هجمه فرهنگي زده شد و جلوي آن را گرفت همين محافل بود چه عزاداري و چه جشن و سرور اهل بيت(ع).

وي گفت: هنگامي كه دشمن اين اشتياق را مي بيندچاره جويي مي كند و سعي دارد تا جهت را منحرف كند و كمتر موفق مي شود. زيرا كسي كه دلش را به اهل بيت مي سپارد گمراه نمي شود اما دشمن افراد ضعيف را مي يابد و سپس اين يك نفر را به همه نسبت مي دهد.

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با يادآوري جمله اي از امام خميني(ره) كه خطاب به روحانيون فرمودند اگر يكي از شما منحرف شويد دشمن مي گويد همه روحانيت، گفت: مداح هم همين نقش را دارد يك نفر را پيدا مي كنند نمي گويند يك مداح ، مي گويند مداحان. امروز جامعه مداحان به عنوان سربازان جبهه مقابله با تهاجم فرهنگي و دلسپردن به اهل بيت به گستردگي نشر معارف ديني كمك مي كند.

وي افزود: نكته آخر اينكه اگر واقعا اين قشر تأثير گذار و حائز اهميتي است بايد به مسائل آنها نيز توجه كرد. در بين روحانيت شيعه كساني هستند كه اهل دنيا نيستند اما با مشكلات عديده اي روبه رو هستند و اين وظيفه دستگاههاي فرهنگي است كه درباره اين موضوع فكر كنند.

حجت الاسلام اسكندري راه اندازي مؤسسه دعبل را راهكاري براي توجه و حمايت مداحان اعلام كرد و گفت: اين مؤسسه از متن مردم برخاسته و هيچ وابستگي به دستگاههاي دولتي ندارد، مشروعيت همه ما نگاه ما به فرمايشات و دستورالعمل ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است.

وي تصريح كرد: هر تشكلي چه مردمي و چه دولتي، بايد در اين مسير حركت كند تا سالم و سلامت بماند و سعي كنيم رضايت ولي امر مسلمين را در نگاه فقهي جلب كنيم زيرا جذب رضايت او ، جلب رضايت امام زمان و جلب رضايت امام زمان ، جلب رضات پروردگار است.

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي يادآور شد: محور اصلي بنياد دعبل ساماندهي فعاليتها و رفع مشكلات مداحان و ذاكرين اهل بيت(ع) است كه براي شروع بيمه آنها مورد توجه قرار گرفته است.

حجت الاسلام اسكندري در ادامه به وضعيت و جايگاه ارزشمند امروز مسلمانان اشاره كرد و گفت: در مقطع فعلي و با توجه به شرايط مفيد ومناسبي كه در اختيار مسلمانان قرار دارد، دشمنان بيش از هر زمان ديگري نسبت به اسلام و مسلمانان حساس شده اند و همين امر اقدامات سوء آنها را در پي داشته است .

وي با تأكيد بر ضرورت شناخت و بهره گيري مناسب و ارزشمند از فرصتهايي كه در اختيار اسلام و مسلمانان قرار دارد، گفت: پيروان دين اسلام بايد اين فرصتها را شناخته و تهديدها را بررسي كرده، از فرصتها استفاده در جهت ارتقاء جايگاه اسلام و مسلمانان و نشر و گسترش هر چه بهتر و بيشتر اين دين استفاده كرده و جلوي تهديدها را بگيرند.

حجت الاسلام اسكندري افزود: دشمنان اسلام، به ويژه در شكل مدرن با بهره گيري از علوم و تجربيات، طي قرنها حركت هاي ايذايي عليه دين جزء دستور كار هميشگي آنها بوده است و در اولويت به سراغ عناصر تأثيرگذار در دين مي روند، به همين منظور و براي تأثيرگذاري منفي به سراغ طبقات تأثيرگذار رفته تا هم بر اين طبقات اثر گذاشته و ديگر طبقات جامعه را نيز نسبت به دين بدبين كنند .

وي از اقشار تأثيرگذار ديني جامعه را روحانيت شيعه معرفي كرد و گفت: اين گروه در طول تاريخ تأثيرگذارترين عنصر در تبليغ و ترويج دين در مكتب شيعه بودند.

معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با تأكيد بر سرمايه گذاريهاي وسيع دشمن براي بدنام كردن اسلام، گفت: دشمنان اسلام مي دانند يك نفر از طبقه روحانيت شيعه به معني واقعي كلمه جوامع بسياري را زيرو رو كرده و جهت تاريخ را تغيير مي دهد زيرا هر وقت متعهدانه به ميدان آمد پوزه استكبار را به خاك ماليد .

نمونه بارز آن امام است و بعد از رحلت امام تا امروز استكبار تمام توان خود را به كار گرفته تا انحراف در انقلاب به وجود آورد اما به دليل جود برجستگان ديني اعتراف به شكست و ناكامي دارد و نمونه ملموس تر جريان جنوب لبنان است.

وي يادآور شد: در قرن حاضر استكبار جهاني دو سيلي خورد و سيلي سوم منجر به نابودي خواهد شد. يك پيروزي انقلاب به رهبري امام خميني(ره) و تداوم عظمت مندانه آن تا امروز و دوم سيلي حزب الله بر اسرائيل كه اين پيروزي جز بر اساس اعتقادات پاك فرزندان مخلص و با تقوا و عاشق اهل بيت حاصل نشد.

حجت الاسلام اسكندري با اشاره به اينكه امام حسين(ع) الگوي مسلمانان عاشق و وارسته است، گفت: الگو قرار دادن امام حسين(ع) و سر از پا نشناختن عشق او، واقعيت هايي است كه هم در گذشته و هم امروز با آن روبه رو هستيم و دنيا آغوش باز كرده براي اين مكتب ناب. به غير از توطئه ها توده ملتها به اين نتيجه رسيده اند كه مكتب اهل بيت آنها را نجات داده است. امروز گرايش به مكتب اهل بيت فراوان است به شرطي كه دست اندركاران فعاليت ها در عرصه بين الملل با دقتي بيشتر و نگاه عميق تر كار را دنبال كنند زيرا اينگونه موارد نشان مي دهد و دشمن تا جايي كه امكان دارد سعي در بد نام كردن روحانيت در ديد مردم را دارد. اما روحانيت شيعه عليرغم همه بحث ها و گفتگوها عزت مكتب را حفظ كرده و مي كند.