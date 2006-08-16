امير قلعه نويي كه پس از تساوي با سوريه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود: قبل از هر چيز بايد از تماشاگران تشكر كنم كه امروزهم در تمام طول بازي به تشويق بازيكنان پرداختند.

قلعه نوعي ادامه داد: ما در اين بازي فرصت هاي زيادي براي گلزني داشتيم اما روي يك اشتباه گل خورديم كه اين اشتباه نيز ناشي از اشتباهات فردي بود.

قلعه نويي در پاسخ اين سئوال كه آيا با اين روند به صعود تيم ملي اميدواريم هستيد گفت: ما هنوز فرصت زيادي داريم و اميدواريم كه بتوانيم در فرصت باقي مانده و بازبيني فيلم ديداربرابر سوريه نقاط ضعف را برطرف كنيم و در ديدارهاي آينده نتيجه لازم را كسب كنيم.

قلعه نويي در مورد تعويض معدنچي و حفظ نيكبخت در زمين گفت: با توجه به تغييرتاكتيكي كه داده بوديم ناچارشديم معدنچي را تعويض كنيم و از نيكبخت دريك پست جلوتراستفاده كنيم كه فكرمي كنم اين تغيير تاكتيك جواب داد و ما توانستيم به گل برسيم.

قلعه نويي در مورد نداشتن شناخت از تيم ملي سوريه گفت: به هر حال به خاطر تغيير و تحولاتي كه در فدراسيون فتبال صورت گرفته است هنوز كميته ها وظايفشان را بدرستي پيگيري نمي كنند كه اميدواريم اين مشكل نيز براي ديدارهاي آينده برطرف شود.

قلعه نويي در مورد وحيد هاشيان گفت: هاشميان قبل از بازي با من تماس گرفت و شرايط اش را براي حضور در ايران مطرح كرد كه بر اساس توافق صورت گرفته قرار شد براي بازي هاي بعدي به ايران بيايد.

وي در مورد رحمان رضايي نيز گفت: رحمان رضايي نيز قبل از بازي براي من پيام فرستاد كه اگر بيايم يكي از شانس هاي بزرگ زندگي ام را از دست خواهم داد.

سرمربي تيم ملي كشورمان در مورد اظهارات فني داريوش مصطفوي كه گفته بود تيم ملي نياز به تغيير تاكتيكي دارد گفت: مطمئن باشيد در مورد مسائل فني و تاكتيك تيم فقط كادر فني تصميم گيري مي كند و اگر آقاي مصطفوي چنين اظهار نظري كرده است نظر شخصي خودشان را گفته اند.

قلعه نويي كه بواسطه اين تساوي از سوي خبرنگاران مورد سئوالات متعددي قرار گرفته بود در پاسخ سئوالي كه پرسيد شما به عنوان متهم اصلي اين تساوي چه جوابي براي مردم داريد گفت : من دلايلم را گفتم و از همه بازيكنان ابراز رضايت كردم حالا چون مساوي كرده ايم بايد مرا دار بزنيد ؟