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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۴۲

مدير عامل باشگاه پرسپوليس :

دور نهايي مذاكرات پرسپوليس و دنيزلي امشب انجام مي شود / دنيزلي به حضور در پرسپوليس علاقه مند است

دور نهايي مذاكرات پرسپوليس و دنيزلي امشب انجام مي شود / دنيزلي به حضور در پرسپوليس علاقه مند است

مذاكرات مدير عامل باشگاه پرسپوليس با مصطفي دنيزلي همچنان ادامه دارد و دور نهايي مذاكرات باشگاه پرسپوليس امشب با دنيزلي انجام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، "محمدحسن انصاري فرد" ضمن تائيد اين خبر گفت: ما در حال انجام مذاكره با دنيزلي هستيم و در صورت توافق نهايي آن را رسما اعلام خواهيم كرد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره طولاني شدن مذاكرات با دنيزلي گفت: دنيزلي يك مربي حرفه اي است و طبيعي است كه درباره مفاد قرارداد مذاكرات زيادي انجام شود تا توافق نهائي حاصل شود.

انصاري فرد تصريح كرد: توافقات كلي بين باشگاه پرسپوليس با دنيزلي انجام شده و وي نسبت به حضور در تيم فوتبال پرسپوليس ابراز علاقه كرده است.

انصاري فرد گفت: امشب دور نهايي مذاكرات ما با دنيزلي انجام خواهد شد و در صورت توافق نهايي پاسخگوي سوالات مختلف رسانه هاي گروهي خواهيم بود.

کد مطلب 367915

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