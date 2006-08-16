دور نهايي مذاكرات پرسپوليس و دنيزلي امشب انجام مي شود / دنيزلي به حضور در پرسپوليس علاقه مند است

به گزارش خبرگزاري مهر، "محمدحسن انصاري فرد" ضمن تائيد اين خبر گفت: ما در حال انجام مذاكره با دنيزلي هستيم و در صورت توافق نهايي آن را رسما اعلام خواهيم كرد.



مديرعامل باشگاه پرسپوليس درباره طولاني شدن مذاكرات با دنيزلي گفت: دنيزلي يك مربي حرفه اي است و طبيعي است كه درباره مفاد قرارداد مذاكرات زيادي انجام شود تا توافق نهائي حاصل شود.



انصاري فرد تصريح كرد: توافقات كلي بين باشگاه پرسپوليس با دنيزلي انجام شده و وي نسبت به حضور در تيم فوتبال پرسپوليس ابراز علاقه كرده است.



انصاري فرد گفت: امشب دور نهايي مذاكرات ما با دنيزلي انجام خواهد شد و در صورت توافق نهايي پاسخگوي سوالات مختلف رسانه هاي گروهي خواهيم بود.