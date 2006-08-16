نتيجه خوبي كسب كرديم / بازي سختي در سوريه پيش رو داريم

سرمربي تيم ملي فوتبال سوريه كه پس از تساوي تيمش برابر ايران با خبرنگاران گفتگو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: شما مي دانيد كه ايران يكي از بهترين تيمهاي آسيا است و من فكر مي كنم نتيجه خوبي برابر اين تيم بدست آورديم.

وي ادامه داد: با توجه به بازيكنان مصدومي كه درتركيب تيم داشتيم و حمايتي كه تماشاگران از تيم ملي ايران انجام مي دادند نيتجه خوبي گرفتيم اما اين را خوب مي دانيم كه در بازي برگشت كارسختي را پيش رو خواهيم داشت.

"فجر ابراهيم" ادامه داد: معتقدم تيم ما نمي تواند به خوبي ايران بازي كند اما تمام سعي خود را مي كنيم كه تيم را با همين آرامش آماده بازي برگشت كنيم.

سرمربي تيم ملي فوتبال سوريه در پايان تاكيد كرد: ما در سوريه تاكتيك ديگري خواهيم داشت و قطعا برنامه هاي جديدي را در تيم به اجرا در خواهيم آورد.