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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۲۱:۲۲

گلزن تيم ملي فوتبال سوريه:

بازيكنان ايران فكر مي كردند بازي تمام شده است / به آينده اميدوار شديم

بازيكنان ايران فكر مي كردند بازي تمام شده است / به آينده اميدوار شديم

زننده تنها گل تيم ملي فوتبال سوريه ابراز اميدواري كرد اين تيم بتواند در بازي برگشت برابر ايران با كسب پيروزي به دور بعدي رقابتهاي جام ملتهاي آسيا صعود كند.

به گزارش خبرنگار مهر ، "چابو زياد" كه تنها گل تيم ملي سوريه را وارد دروازه ايران كرد پس از اين بازي گفت : ما نتيجه خوبي در تهران گرفتيم و فكر مي كنم مي توانيم با ارائه فوتبال بهتر در دمشق ايران را شكست دهيم و به صعود اميدوار شويم.

مهاجم تيم ملي فوتبال سوريه ادامه داد: بازيكنان ايران بعد از زدن گل تصور مي كردند بازي تمام شده است و به همين خاطر بازي را رها كردند كه همين امر باعث شد ما از تعلل آنها استفاده كنيم و به گل دست پيدا كنيم.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد  تيم ملي كشورش بتواند با كسب نتيجه مطلوب در ديدار برگشت راهي مرحله بعد رقابتهاي جام ملتهاي آسيا شود.

 

کد مطلب 367923

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