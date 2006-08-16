بازيكنان ايران فكر مي كردند بازي تمام شده است / به آينده اميدوار شديم

به گزارش خبرنگار مهر ، "چابو زياد" كه تنها گل تيم ملي سوريه را وارد دروازه ايران كرد پس از اين بازي گفت : ما نتيجه خوبي در تهران گرفتيم و فكر مي كنم مي توانيم با ارائه فوتبال بهتر در دمشق ايران را شكست دهيم و به صعود اميدوار شويم.

مهاجم تيم ملي فوتبال سوريه ادامه داد: بازيكنان ايران بعد از زدن گل تصور مي كردند بازي تمام شده است و به همين خاطر بازي را رها كردند كه همين امر باعث شد ما از تعلل آنها استفاده كنيم و به گل دست پيدا كنيم.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد تيم ملي كشورش بتواند با كسب نتيجه مطلوب در ديدار برگشت راهي مرحله بعد رقابتهاي جام ملتهاي آسيا شود.