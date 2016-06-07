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۱۸ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۶

دستگیری یک مظنون حمله به اردوگاه «البقعه» در اردن

دستگیری یک مظنون حمله به اردوگاه «البقعه» در اردن

نیروهای امنیتی اردن یک مظنون حمله به دفتر امنیتی اردوگاه آوارگان فلسطینی «البقعه» را که به کشته شدن ۵ نیروی امنیتی انجامید، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پترا، نیروهای امنیتی اردن یک مظنون حمله به اردوگاه «البقعه» واقع در غرب امان پایتخت این کشور را که به کشته شدن پنج عضو دستگاه اطلاعاتی انجامید، دستگیر کردند.

«محمد المؤمنی» سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که نشانه های اولیه حاکی از آن است که این حادثه اقدامی فردی بوده است. مقام اردنی در عین حال توضیح بیشتری در این باره نداد.

بر اساس اعلام رسانه ها، افراد مسلح روز دوشنبه به یک مرکز اطلاعاتی اردن در شهر البقعه حمله کردند که در جریان آن ۵ نفر کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

کد مطلب 3679446

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