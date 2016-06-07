به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز استماع گزارش محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چالش‌ها و راهکارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه است.

امروز همچنین حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز گزارشی از چالش‌ها، اجرای اقتصاد مقاومتی و مسائل آب کشور در این وزارتخانه را ارائه خواهد داد.

به گزارش مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب هیأت رئیسه در حالی ساعت ۹ آغاز شد که دولت ساعت کاری را تغییری نداده است؛ در دولت قبل ساعت کاری در ماه رمضان ساعت ۹ بود اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه تغییر ساعت کاری در مجلس را نداد.