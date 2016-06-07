به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی استفان سرکسیان ارمنستان در حالی طی روزهای ۴ تا ۶ تیرماه برگزار می شود که رضا یزدانی بعد از مدتها مصدومیت در این مسابقات به میدان خواهد رفت. این نخستین میدان جدی برای کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از مصدومیت است که به کادر فنی نشان دهد برای حضور در المپیک ریو در چه وضعیتی قرار دارد.

بر این اساس اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی و میثم نصیری

۷۴ کیلوگرم: حسن یزدانی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی ، عباس طحان و امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی و کمیل قاسمی

سرمربی: رسول خادم

مربیان: رضا لایق، اکبر دودانگه، امیر توکلیان

مدیر فنی تیم های ملی: علیرضا رضایی

همچنین با توجه به مصوبه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد، عملکرد کشتی گیران در جام جهانی در اعزام نفرات فوق به این مسابقات ملاک عمل خواهد بود و در صورت عدم نیاز، برخی آزادکاران معرفی شده به تورنمنت سرکسیان اعزام نخواهند شد.