جواد نگارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به شروع ماه مبارک رمضان و ضرورت تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در این ایام در مجموع ۱۷ اکیپ ثابت و ۴۰ اکیپ سیار به صورت استانی و شهرستانی و در دو شیفت کاری از ساعت هفت صبح لغایت ۲۰ شب فعال شده اند.

وی اعلام کرد: اماکن تحت پوشش این طرح شامل کلیه کشتارگاههای دام و طیور، سردخانه ها، کارگاه های نگهداری و بسته بندی، مراکز توزیع و عرضه و خودروهای ویژه حمل فراورده های خام دامی است.

نگارستانی تاکید کرد: دریافت فرآورده سالم و به مقدار کافی از سیاست های امنیت غذایی دامپزشکی است که به دلیل حساسیت موضوع در ماه مبارک به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی ادامه داد: در این راستا هماهنگی های لازم با کلیه دستگاههای مربوطه به منظور تدوین دقیق برنامه عملیاتی و اقدامات نظارتی مورد نیاز صورت گرفته و تجهیزات و امکانات لازم نیز فراهم شده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان ضمن تشکر از همشهریان که پیش از این نیز همکاری لازم را در زمینه های مختلف با اداره کل دامپزشکی داشته اند، درخواست کرد: همه مصرف کنندگان می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در فروش فرآوده ناسالم و یا بدون تاریخ مصرف مراتب را برای پیگیری به شبکه های دامپزشکی شهرستان و یا به سامانه اطلاع رسانی مردمی ۱۵۱۲ گزارش کنند.