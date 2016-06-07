كشف بيش از دو ميليارد ریال انواع كالای قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا صالحی افزود: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با قاچاق كالا و به دنبال تحقیقات گسترده، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان از جابجایی محموله قاچاق كالا از محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده ماموران انتظامی موفق شدند این محموله ها را كه به وسیله یك دستگاه اتوبوس منتقل می شد، شناسایی و در یك عملیات پلیسی متوقف كنند.

این مقام ارشد انتظامی استان اضافه كرد: در بازرسی از این خودرو تعدادپنج هزارو ۷۶۰ عدد شكلات خارجی ، دو هزارو ۲۲۰ ثوب شال زنانه ، ۱۲۰ عدد كیف زنانه ، ۴۰ عدد سرویس قابلمه ، یك دستگاه مایكروفر ، یك دستگاه جارو برقی ، هشت هزارو ۶۵۴ ثوب البسه خارجی قاچاق۱۴۲ بسته پوشاك بچه۲۴ بسته نوشابه رژیمی و پنج دستگاه ماشین ظرفشویی كشف شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به دستگیری و معرفی راننده این خودرو به مرجع قضائی، گفت: برابر بررسی انجام شده، ارزش تقریبی محموله های کشف شده بالغ بر دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

عملیاتی شدن طرح مبارزه با سرقت های خرد توسط پلیس آگاهی زنجان

رئیس پلیس آگاهی استان از اجرای طرح مبارزه با سرقت های خرد خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ۱۲ سارق دستگیر و به ۱۶ فقره سرقت اعتراف كردند .

سرهنگ جعفر رحمتی اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و لزوم برخورد با سرقت های خرد جهت افزایش احساس امنیت در جامعه، طرح برخورد با سرقت های خرد در سطح استان عملیاتی و اجرایی شد . وی با اعلام اینكه مرحله اولیه این طرح ، به مدت پنج روز ادامه می یابد افزود: این طرح با توان عملیاتی پلیس آگاهی اجرا و تا به امروز ۱۲ سارق شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: متهمان در بازجویی های اولیه صورت گرفته به ۱۶ فقره سرقت منزل، مغازه، كش روی، موتور سیكلت، داخل خودرو و اماكن اعتراف كردند.

سرهنگ رحمتی با تاکید بر استمرار طرح های عملیاتی مبارزه با سارقان سرقت های خرد در سطح استان و برخورد جدی با مجرمان و متخلفان خاطر نشان کرد: وقوع سرقت های خرد تاثیر زیادی در كاهش احساس امنیت داشته و آثار روانی آن بیش از خسارت های مادی است.

وی با اشاره به اینكه اغلب سرقت های خرد، توسط افراد معتاد و به منظور تهیه مواد مخدر صورت می گیرد تصریح كرد : با پدیده شوم مواد مخدر باید همه جانبه مبارزه كرد.

سارق خودرو با شلیك پلیس زمینگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان با تبریك فرا رسیدن ضیافت الهی بر شهروندان زنجان گفت: یك سارق خودرو با شلیك پلیس بازداشت شد.

سرهنگ ایرج خانی پور با اشاره به تمهیدات پلیس زنجان برای ماه مبارك رمضان اظهار داشت: شهروندان خدا جوی زنجان ضمن رعایت فضای معنوی حاکم بر جامعه، اخلاق و پوشش اسلامی را بیش از پیش مراعات کرده و پلیس را در اجرای هر چه بهتر ماموریت های خود یاری کنند.

وی ادامه داد: در پی اعلام سرقت یك دستگاه خودرو پراید موضوع به صورت ویژه در دستور كار ماموران قرار گرفت و خودرو در اطراف شهر شناسائی شد.

فرمانده شهرستان زنجان گفت: ماموران با مشاهده خودرو به راننده دستور ایست صادر كه راننده خودرو بدون توجه به هشدار های مكرر پلیس با افزایش سرعت از محل متواری شد.

خانی پور خاطر نشان كرد: ماموران با رعایت قانون بكارگیری سلاح اقدام به تیر اندازی كرده و سارق را دستگیر می كند و متهم جهت بررسی بیشتر به كلانتری دلالت كه در بازجویی های صورت گرفته نامبرده به سرقت خودرو اعتراف كه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.